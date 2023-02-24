新北綠黨團幹部交接！瞄準侯友宜　她嗆：執意選總統必定腥風血雨

▲新北市民進黨團總召集人暨幹部交接典禮，侯友宜出席觀禮。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會民進黨團今（24）日舉辦總召集人暨幹部交接典禮，由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，新北市長侯友宜也帶領全市府團隊出席觀禮。不過，在典禮會場上民進黨立委及市議員頻點名侯，要求侯「好好做事」不要才當選3個月，就跑去選總統。鄭宇恩更直言，若侯執意參總統，可預期未來市議會將整個停擺，同時也將腥風血雨。

民進黨團在中央黨部政策會執行長羅致政見證下進行交接工作，羅致政致詞時表示，過去一年民進黨在議會交出漂亮成績，期許新的幹部上任後，加上新的會期開始，民進黨團能有更好成績，「民進黨團不是反對黨，而是忠誠負責的黨團」，同時也是個要重返執政的在野黨，不會站在市府的對立面，但是會站在民意這邊。

羅致政指出，近日新北市府傳出很多貪污、違法的案例，這些都凸顯了在野黨必須強力監督市政的重要性，並且也要為市民看緊荷包，這是責任也是義務，提醒議會同仁好好監督，讓民眾給他們重返執政的機會。

前議員何博文提到，過去的一年是民進黨艱困的一年，但現在需要重新檢討出發，黨團應謹守本分認真耕耘基層，未來最重要的就在新北市議會，市議會乘載400萬人的期待。

話鋒一轉何博文說，市民對新北市未來發展有很深的期待， 「新北市不能一天沒有市長」，侯市長既然提出2030年願景，代表在2026年任期前的時機非常重要，侯市長一定跟議員一樣不會忘記對選民的承諾，願景既然要實現，2026年前的每一天都要認真把握當下。

鄭宇恩表示，五年前侯友宜辭去副市長職務投入市長選舉，最終獲得勝利；若侯友宜市長有意投入2024年的總統大選，是否會循往例辭職參選，又將如何給新北市民交代，不只有他們關注，相信全體新北市民都相當在乎。

鄭宇恩強調，這段期間以來，社會安全網出現的大漏洞、涉及雙北移交的環狀線及八里汙水處理廠，還有中央甫通過的北北基桃1200月票方案配套，都在考驗侯友宜和市政團隊，也期許侯友宜能率領市政團隊更用心在市政工作上。民進黨將繼續為市民監督市政、把關財政紀律、爭取地方建設、弭平城鄉的差距為弱勢發聲，讓新北市民更加幸福。

侯友宜致詞時則提到，感謝在所有團隊跟民進黨團帶領下，幫助新北市有長期的進步「好好做事」的精神永遠存在，一起用這樣的態度來做事。他表示，自己常說，國家、人民的利益，遠超過黨派，在這些之上，沒有個人沒有黨派，面對新北市的發展，大家要一起往前走，要有共同目標。面對很多新的挑戰，也要不忘職責、努力打拼，也許有風雨，但是做事的態度依舊，在議會的監督下，市府仍然努力做事，讓新北的今天比明天更好，新北必定會有2030年願景。

