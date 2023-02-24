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優良軍醫貪污「家藏2300萬現金」　教授妻幫洗錢...30萬交保　

▲國軍台中總醫院林姓骨科部主任涉貪（圖右）。（圖／截取自國軍台中總醫院官網）

▲國軍台中總醫院骨科部主任林建中（圖右）涉貪遭檢調約談。（圖／截取自國軍台中總醫院官網）

記者劉人豪／台中報導

國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任林建中於2019年間負責辦理該院儀器採購，竟涉嫌向廠商收賄，台中地檢署21日前往該院、廠商、相關人員住所及辦公室等地蒐證，在林男家中查扣2300餘萬元現金等證物，林男的妻子也涉嫌協助洗錢遭約談。林男到案後被法官裁定60萬元交保，林妻也被以30萬交保候傳。

林建中在2019年、2020年間，辦理國軍台中總醫院購買X光機等儀器的採購案，他涉嫌向某科技股份有限公司收受賄賂，涉嫌財產來源不明罪。檢調蒐證後約談醫師林建中、廠商前董座陳姓男子（68歲）、廠商前總經理甘姓男子（63歲）、林男妻子許女，以及廠商工作人員等22人進行偵訊。

▲803骨科主任林建中涉貪「家藏2300萬現金」院方火速開鍘。（圖／翻攝803官網）

▲803骨科主任林建中(右)涉貪「家藏2300萬現金」，院方火速開鍘，將人調離現職。（圖／翻攝803醫院官方網站）

專案小組在林男住處查扣疑似犯罪所得及來源不明的現金2300多萬元與點鈔機，也在甘男的辦公室查扣現金100萬元、核銷單據等相關證物。

檢方聲押後，法官23日裁定林建中、陳男、甘男分別以60萬元、30萬元、50萬元交保，檢察官就林建中部分立即提出抗告；林男妻子及廠商劉姓員工，則分別以30萬元、15萬元具保候傳。針對此案，803回應，已經林建中調離現職，將秉持「依法行政、勿枉勿縱」配合調查，若有貪瀆行為，依法嚴究。

林建中是骨科權威，在803醫院已經行醫逾10年，一路從一般骨科醫師當到主任，其妻子還是教授，兩人生活單純，林建中曾在3個月前才拿下2022年度優良軍醫，院方還曾刊登網站表揚，現也火速將照片撤下。

林建中和妻子熱愛音樂、唱歌，常一起演出，周邊親友獲知消息都相當震驚，覺得不可思議。

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