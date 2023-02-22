26歲女行員是內鬼！「兔爺」集團騙帳戶洗錢　2個月刷4億手法曝

記者邱中岳／台北報導

北市刑大掌握一組替詐騙集團洗錢的水房，竟然聯合某銀行行員涉嫌調整人頭帳戶額度，將每天約定轉帳金額，從50萬調整至2、3千萬不等，警方循線查獲洗錢水房主嫌等10人，並在某分行逮捕涉嫌協助過件的女行員，發現圈存帳戶金流達4億元。

警方調查，綽號「兔爺」39歲林姓女子，找來旗下7男1女組成洗錢水房，專門替詐騙集團洗錢，透過求職、小額借貸的方式為由，騙取被害人上鉤，交出帳戶後加以囚禁，甚至與某銀行內湖成功分行的26歲朱姓女行員串通，將人頭帳戶約定轉帳額度調高。

▲北市刑大掌握「洗錢水房」專替詐騙集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」限制在套房、旅館內，再分批帶至銀行，透過行員「快速調高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，而該分行的朱姓女行員經手協助過件就達3個人頭帳戶，金額高達2億元。

警方在5日兵分多路前往搜索，先在雙北等地逮捕林女旗下同黨、朱姓女行員等人，也同步在嘉義逮捕林姓女主嫌，並在嘉義市區的飯店內救出6名受困的豬仔，訊後將林女等10人、朱姓女行員依照《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦。

▲洗錢水房利用求職吸引被害人交出帳戶後囚禁，直到帳戶被警示沒有價值才放人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，光救出的6名遭囚禁的被害人，帳戶遭圈存的金額就達2700萬元，並且在嫌犯等人身上查獲4萬2800元，手機19支、筆電以及存摺、提款卡等證物。

據悉，林嫌等人組成俗稱「車商」的詐騙集團，專門騙取被害人提供帳戶，利用帳戶替詐騙集團洗錢，並提高網路銀行轉帳額度，將詐騙所得迅速轉至外幣帳戶，或者由車手提領轉變成虛擬貨幣。

警方指出，林姓女子等人從2022年11月開始替詐騙集團洗錢，且陸續釋放的被害人以及救出的6名人質，所涉及的帳戶就高達4億元，有被害人見到獲利豐富，竟主動要求加入洗錢行列，警方也將持續清查是否有共犯在逃。