　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

▲▼ 南投縣府消保官許麗貞（左） 。（圖／翻攝自竹科大小事臉書）

▲南投縣府消保官許麗貞（左）涉貪遭約談，被裁定50萬元交保。（圖／翻攝自竹科大小事臉書）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣府驚傳貪污案，縣府消保官許麗貞涉嫌經費核銷不實，貪污金額超過數萬元，南投檢調昨(14)日下午持拘票前往縣府將許拘提到案，經訊問後認定許麗貞有勾串證人、偽造證據之虞，昨晚向法院聲押，法院今(15)日下午裁定50萬元交保。縣府回應，對於許涉貪一事並不知情，會要求相關局處全力配合調查，同時將許調為簡任秘書。

據了解，許每個月可自由運用5400元的「為民服務費」，出示發票或收據即可核銷，但許疑似浮報、核銷不實，總金額達到數萬元，廉政署接獲情資後，上週曾傳喚偵訊許，許被以10萬元交保。

檢察官13日再度傳喚縣府人員，發現許曾以訊息聯絡相關人士，懷疑她企圖串證或湮滅證據，承辦檢察官立刻指揮廉政署調查組，持拘票前往縣府拘提許，經偵訊後認定許涉犯行使登載不實公文書、貪污等罪嫌，有串證、偽證之虞，14日深夜向法院聲請羈押，但法院今天下午仍裁定50萬元交保。

南投縣府表示，消保業務相對單純，許消保官涉及何種刑事案件及內容，縣府並不知情，僅要求相關局處全力配合廉檢機關的調查，強調會秉持依法行政原則，要求所屬公務員在積極任事的狀況下務必遵守法令規定，同時要求本府政風室進行廉潔行政宣導及不定期查處。縣府同時將許調任簡任秘書。

ET快訊
王力宏7點聲明大反擊！　開轟李靚蕾「適可而止」
中南部60K職缺有哪些？　內行推爆「這1行」
孫芸芸23歲女兒「貼男友照放閃」！　情人節卡片甜翻萬網
屋頂破洞滑出「超粗巨根」！　下秒掉出2條大肥蟒
搜救犬阿蘭當「領犬員暖暖包」抱睡整晚　打呼嚇醒自己
「19縣市低溫特報」　下波變天時間出爐
「2串碼」可在銀行ATM領6千！　參與行庫準備好了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

嘉義無良繁殖場棄養老盲博美！縣府硬起來...罰3萬+撤證逼關門

南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

社牛「叫賣式」讚最愛店家 老闆難掩尷尬：謝謝妳！

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

嘉義無良繁殖場棄養老盲博美！縣府硬起來...罰3萬+撤證逼關門

南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

傳「國防工業發展基金會」撥7億投資無人機　國防部：非屬實

王力宏7點聲明大反擊：證據已提交法院　開轟李靚蕾「適可而止」

國旅「敲盤子」貴爆！2022旅館房價創高　這縣市住一晚噴1.5萬

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

台鋼雄鷹發紅包慰勞支援選手　洪總：跟中華隊學長學習

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

林佳娜飛大馬「跟護照差太大」卡關！　曝素顏真實照：確實不一樣

北一妹棄學賣早餐！顧植物人哥哥「結婚有1要求」　他嘆自私被罵爆

仙女下凡！韓韶禧藍色亮片洋裝秀S型水蛇腰　巧克力棕捲髮美到出圈

房客突退租「強逼退還租金」！　他進房一看嚇傻：連床都被拆了

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

3kg大龍蝦懷孕了！海產店老闆不忍賣給客人直接放生

即／新竹第一分局長倒宿舍外　疑天冷中風開刀搶救中

龜屍塞爆蜈蚣籠　嘉義埤塘慘照曝

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！

即／中部最大洋酒商董座逃漏稅19億　檢聲請1億交保

即／高雄保五總隊警聚餐後酒駕撞分隔島

即／國3寶山段4車追撞　BMW遭夾全毀

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

台南法官遭控「裸照霸凌」同事！　三字經逼死助理

男違停遭盤查神色慌張　原來是通緝犯

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

寒流奪命！轎車撞6車　破窗送醫亡⋯警：駕駛肇事前昏迷

更多熱門

相關新聞

出門半小時國道上遭撞死！一家三口訪友變悲劇

出門半小時國道上遭撞死！一家三口訪友變悲劇

國道6號今日發生一起死亡車禍，南投一名63歲王女載著丈夫、女兒一家三口準備前往埔里，從國3南投交流道再轉到國6，不料車子在舊正交流道附近故障，王女將車輛停在槽化線與丈夫下車查看，駕駛聯結車的37歲陳男卻疑似偏離車道，先撞上車輛後再撞上正要上車的王女，整輛聯結車再往左側高速翻覆，王女經送醫不治。警方表示，陳男供稱看到時已經來不及，才會操縱過度往左打死，至於陳男是否有跨越槽化線、超時駕駛等都是警方調查方向。

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

廚餘車突冒煙起火　女駕駛急停逃生

廚餘車突冒煙起火　女駕駛急停逃生

獨／國6自小客遭大貨車撞爛　1女趴地命危

獨／國6自小客遭大貨車撞爛　1女趴地命危

蔡培慧回擊林明溱「滿腦仇恨私利」　綠營高層：他的黑不在皮膚在心

蔡培慧回擊林明溱「滿腦仇恨私利」　綠營高層：他的黑不在皮膚在心

關鍵字：

南投消保官貪汙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！班底1舉動惹毛她

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面