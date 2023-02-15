南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

▲南投縣府消保官許麗貞（左）涉貪遭約談，被裁定50萬元交保。（圖／翻攝自竹科大小事臉書）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣府驚傳貪污案，縣府消保官許麗貞涉嫌經費核銷不實，貪污金額超過數萬元，南投檢調昨(14)日下午持拘票前往縣府將許拘提到案，經訊問後認定許麗貞有勾串證人、偽造證據之虞，昨晚向法院聲押，法院今(15)日下午裁定50萬元交保。縣府回應，對於許涉貪一事並不知情，會要求相關局處全力配合調查，同時將許調為簡任秘書。

據了解，許每個月可自由運用5400元的「為民服務費」，出示發票或收據即可核銷，但許疑似浮報、核銷不實，總金額達到數萬元，廉政署接獲情資後，上週曾傳喚偵訊許，許被以10萬元交保。

檢察官13日再度傳喚縣府人員，發現許曾以訊息聯絡相關人士，懷疑她企圖串證或湮滅證據，承辦檢察官立刻指揮廉政署調查組，持拘票前往縣府拘提許，經偵訊後認定許涉犯行使登載不實公文書、貪污等罪嫌，有串證、偽證之虞，14日深夜向法院聲請羈押，但法院今天下午仍裁定50萬元交保。

南投縣府表示，消保業務相對單純，許消保官涉及何種刑事案件及內容，縣府並不知情，僅要求相關局處全力配合廉檢機關的調查，強調會秉持依法行政原則，要求所屬公務員在積極任事的狀況下務必遵守法令規定，同時要求本府政風室進行廉潔行政宣導及不定期查處。縣府同時將許調任簡任秘書。