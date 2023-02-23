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快訊／「88會館」地下匯兌27億！鱸鰻等18人起訴　名模男友通緝中

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

▲綽號鱸鰻的林秉文涉地下匯兌案遭起訴。（圖／記者張君豪攝）

記者陳雕文、翁子皓／新北報導

「88會館」負責人郭哲敏，成立非法地下匯兌租織，數年來經手匯兌金額超過27億元，遭檢方調查，他本人也遭通緝在逃。檢方今（23）日偵結，對包括杜韋蓁、林秉文在內等18名參與非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博等業務的被告提起公訴。

檢方指出，新北地檢署企業犯罪專組檢察官，指揮警政署刑事警察局偵查第七大隊、法務部調查局新北市調查處，追查郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌業務、洗錢、營利賭博、詐欺等案。

檢方經調查，認杜韋蓁在內等15人，分別指揮、參與郭哲敏所成立以實施違反銀行法、洗錢防制法，所組成具有持續性、牟利性之犯罪組織。

檢方表示，該組織自自2018年間起，非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博等業務，而其等洗錢金流來源包含營利賭博及詐騙集團詐欺犯罪所得，涉有違反組織犯罪防制條例第3條、銀行法第125條、洗錢防制法第14條、刑法第268條營利賭博、刑法第339條之4詐欺等罪。

另被告翁男收取詐騙集團詐欺犯罪所得，並與被告李男等人共同以PG點數完成洗錢行為，涉犯詐欺、洗錢等罪；綽號「鱸鰻」的被告林秉文則容任被告李男等人以其推廣之PG點數完成洗錢行為，涉犯幫助詐欺、洗錢等罪。

除名模錢帥君男友郭哲敏、張旭昇及陳品言等3名被告前已另行通緝外，檢方於今（23）日偵查終結對於含7名在押之被告，合計18名被告提起公訴。

檢方說，被告杜韋蓁等人於所屬郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，係將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平臺等層層轉換為具有形式上合法來源外觀之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額超過27億元，僅匯兌部分之匯差獲利即超過1億元，嚴重危害金融秩序之穩定。

檢察官審酌本案犯罪組織數年來持續性從事博奕、地下匯兌及洗錢等犯行以營利，經手之不法金流高達數十億元，對金融秩序之穩定及金流之透明造成嚴重危害，被告杜韋蓁作為郭哲敏之帳房，指揮其餘被告為資金之調度並維繫組織之運轉，屬組織之核心，犯後全盤否認，態度不佳；被告林秉文亦否認涉及幫助詐欺及洗錢等罪，犯後態度難認良好；檢方請求法院從重量刑。

新北地檢署自2022年間接獲本案起即積極偵辦，指揮警調陸續搜索及將相關被告拘提到案，並對杜韋蓁等7名被告聲請羈押禁見獲准，亦查扣大量新台幣與外幣現金、虛擬貨幣及相關證物，並聲請法院扣押、沒收相關犯罪所得；就尚未到案之被告郭哲敏、張旭昇及陳品言等人，亦已發布通緝，並指揮警調持續積極追緝、徹底清查相關犯罪，以維護金融秩序、保護民眾財產安全及維護社會公益。

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