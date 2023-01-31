不滿遭林楚茵冠上洗錢嫌疑　謝國樑提告求償300萬元批她抹黑

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委林楚茵去年(2022年)與同黨多位民代召開記者會，質疑當時仍為國民黨基隆市長候選人謝國樑涉嫌洗錢，謝國樑認為遭抹黑，告林楚茵求償300萬元並在報紙刊登判決全文，台北地院今開庭審理，雙方各委任律師出庭代打，對於有無調解空間均態度保留，法官諭知今年5月2日再開庭，若無調查證據等特殊需求，將當庭辯結。

謝國樑已當選並就任基隆市長，他委任的律師今開完庭以未獲授權為由婉拒透露細節。林楚茵委任律師潘兆偉表示，林楚茵本案是對可受公評之事提出合理質疑，無誹謗意圖，對方也沒提刑案控告林楚茵涉嫌誹謗。至於謝國樑被疑洗錢一事，與謝國樑競選基隆市長的民進黨候選人蔡適應，去年11月已向基隆地檢署告發。

本案源於謝國樑2018年擔任金星國際公司負責人期間，以公司之名借台幣300萬元與美金320萬元給時任德信證券董事長林冠百，林男沒錢還債，涉以捏造的股權交易掏空德信創投等子公司共1.1億餘元，用於清償對金星公司的欠款，林男與2名共犯去年8月已被台北地檢署起訴涉犯《證券交易法》等罪嫌。

▲民進黨立委林楚茵(右)2022年和同黨民代開記者會，質疑當時競選基隆市長的謝國樑涉嫌洗錢。（資料照／記者屠惠剛攝）

謝國樑去年角逐基隆市長寶座，前述借貸案被對手蔡適應與綠營用來質疑個人誠信。林楚茵去年9月26日和同黨立委羅致政、林靜儀等人在立院開記者會，以《踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金》為題，指稱謝國樑獨資成立的金星公司，2016年登記資本額僅台幣700萬元，如何借出近億元鉅款給林冠百。

林楚茵等人認為謝國樑恐涉及收受林冠百掏空案的犯罪所得、可能違反《公司法》、鉅額逃漏稅、洗錢與使公務員登載不實等罪狀，要求謝國樑出面說清楚。

北院今開庭時，謝國樑委任律師指出，林楚茵開記者會當天也在個人臉書粉專PO文，以相同內容對謝國樑做不實陳述，並在謝國樑澄清後，隔天繼續誣指謝國樑涉及洗錢犯罪，林楚茵未盡查證義務，應負賠償與回復名譽責任。

林楚茵委任律師潘兆偉去年陪同蔡適應、林楚茵向基檢告發謝國樑涉嫌洗錢，他今開庭請求駁回原告之訴，並指對方要求在報紙刊登判決全文，毫無必要，因司法院通常會把判決內容上網公開，任何人都可查閱，何必在特定媒體與管道花錢再刊登一次。

法官探詢雙方有無商談和解空間，謝國樑委任律師說要回去問當事人意見，潘兆偉說要看對方提出什麼條件，法官決定給雙方充分時間，諭知今年5月2日下午2點半再開庭，若無特殊狀況，將當庭辯論終結。