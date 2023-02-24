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烏克蘭戰爭周年　半島電視台專文分析「俄陷苦戰」對台啟示

▲▼烏軍11日在頓內茨克地區對俄軍發射砲彈。（圖／路透）

▲烏軍在頓內茨克地區對俄軍發射砲彈。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電

俄羅斯入侵烏克蘭滿週年，半島電視台指出，烏克蘭及台灣處境看似共同點多，但蒲亭懷抱帝國野心且行事衝動，有自己的世界觀。習近平務實，短期內不太可能攻台。另外，中國經濟放緩，難承受西方加碼制裁。

半島電視台（Al Jazeera）昨天以「俄羅斯在烏克蘭的苦戰將幫助台灣還是傷害台灣？」為題，發布專文分析烏克蘭戰爭對台啟示。

報導指出，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）雖然合作歷史悠久，但就在俄羅斯2022年2月下旬入侵烏克蘭前，蒲亭出席北京冬奧開幕式，並與習近平雙邊會談，會後聯合聲明高舉兩國「合作沒有上限」。

這個時機點讓許多觀察人士懷疑習近平是否知情戰爭將至，以及俄羅斯揮軍烏克蘭後，台灣是否也將面臨戰事。

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲普丁和習近平合作歷史悠久。（圖／路透）

俄國於當前戰事中苦於取得進展，再次引發外界對「中國可能從其親密盟友身上汲取何種教訓」的疑問。中國是否會得出這樣的結論：在台灣做好自衛準備之前，進攻可能是更好的做法？還是蒲亭的戰爭顯示倉促捲入如此衝突的危險性？

簡短的答案是：預測中國的動向是項挑戰，因為對大部分的人來說，北京的決策並不透明。中國觀察家因此常關注過去的行為及微妙的變化，例如官方聲明措辭。接受半島電視台採訪的分析人士導出類似的結論：雖然從長遠來看有理由憂心中國攻台，但北京不太可能很快出手。

▲▼ 烏克蘭赫爾松地區（Kherson）遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭赫爾松地區（Kherson）遭俄軍攻擊。（圖／路透）

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2日指出，習近平很可能對於俄羅斯軍隊及其武器系統在烏克蘭「非常拙劣的表現」感到「驚訝與不安」，但他仍然命令解放軍在2027年之前做好攻台的準備。

伯恩斯於美國華盛頓的喬治城大學（Georgetown University）一場活動中致詞表示，「這不代表他已經決定在2027年發動侵略，或在任何其他一年；但這提醒大家他關注焦點和野心的嚴肅程度…根據我們在中央情報局的評估，我不會低估習近平主席對台灣的野心。」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍在東部戰區舉行環台軍演。（圖／CFP）

然而，專家指出，習近平和蒲亭之間存在一些重要差異，可能使習近平放棄早期攻台。

美國加州大學聖地牙哥分校全球衝突與合作研究所所長張太銘（Cheung Tai Ming）說，其中一項評估是，蒲亭懷抱帝國野心而行事非常衝動，有自己的世界觀。

「習近平，我認為，他更務實。他非常謹慎。我認為他沒性急魯莽到那個程度，也不是甘冒風險的人，而侵略台灣是他會發動的最大的行動之一。這是非常危險的行為，成功的機會還不明。」

張太銘指出，如果沒有按計畫進行全面入侵，中國可能面臨「非常、非常嚴重」的後果，而習近平現在可能不願進行這樣的賭博。

國際危機組織（International Crisis Group）研究員鄺艾薇（Ivy Kwek，音譯）表示，中國經濟放緩之際，將難以承受西方既有制裁外再「追加」的封鎖，或進一步制裁等經濟影響。中國的國際聲譽也將受到重傷。

▲▼烏克蘭基輔一棟房子，遭俄軍轟炸摧毀。（圖／路透）

▲遭俄軍攻擊的烏克蘭赫爾松地區（Kherson）。（圖／路透）

提振士氣及外援方面，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）為烏克蘭及烏軍維持對外網路通訊。FM電台透過提供新聞、音樂和娛樂，在維持民眾士氣方面發揮重要作用，對困在防空洞裡的人更是如此。

媒體和非政府組織的報導也在戰爭中發揮決定性作用。根據美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的數據，俄軍在烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊外的布查鎮（Bucha）戰爭罪行曝光後，提供烏克蘭軍援的國家數量從3躍升至35國。

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