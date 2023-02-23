莫名牽連王建民！「台南女名醫」蕭嘉蓉發聲明　將對王文哲提告

▲台南知名醫美女醫蕭嘉蓉，不滿正在打離婚官司的先生王文哲，將3本屬個人隱私且經斷章取義的通訊資料，提供媒體報導，將對王文哲提出刑事告訴。（圖／翻攝蕭嘉蓉臉書、林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「很遺憾，家裡的事情，竟然牽連到第三人」，台南知名醫美女醫蕭嘉蓉，不滿正在打離婚官司的先生王文哲，將3本屬個人隱私的通訊資料，攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品，她將對王文哲提出刑事告訴。

蕭嘉蓉在臉書發文指出：「新聞現在沸沸揚揚，我原本以為這三本資料，王文哲先生在訴訟中都有提供給法院，經過法院調查審視而判決我與第三人沒有踰越社交份際，已有公斷。沒想到王文哲先生不甘法院判決結果，將這3本非法取得的資料，未經過我同意，擅自提供給媒體大肆報導」。

蕭嘉蓉說：「然而，這3本資料並非我與第三人對話的全貌，是他斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖，再加以扭曲解讀，這些都是在法院攻防過的事，沒想到挾怨報復可以到此程度。我的家人，同時也是王文哲先生的至親，原已因王文哲先生外遇的不堪行為，身心受到極大的創痛。現在，王文哲先生，身為醫師，自視為高知識分子，既然選擇以侵害個人隱私求以保全他自己來報復我，再次傷害我的二個小孩和至親，嚴重踩踏到我的底線，我已經退無可退忍無可忍，我已經盡快要對王文哲先生提起刑事告訴」。

蕭嘉蓉強調，「以上，是我所想要澄清的，那3本資料內含我與第三人的對話，是我的隱私，與公益無關，是王文哲先生非法取得之物，任何人之隱私閒聊，都應該受到法律的保障，沒有理由攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品。本人在此感謝朋友的關心，也籲請各大媒體自重，勿再恣意引用、散布、播送王文哲先生提供的三本資料，作不真確的報導，這些行為觸及相關民刑事法律，為了保護我的二個小孩和至親，我定當追究。家事佔用媒體版面，非我所願，僅做這次回應，其餘就交由司法公斷與社會公評」。

據了解，台南耳鼻喉科醫師王文哲，控告醫美名醫妻蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民有婚外情，台南地院判他敗訴，王文哲不平地說，他截取王與前妻從2014年底到2015年11月的對話紀錄共約4萬則訊息，單日通訊最高約800則，平日平均１百多則，2人互訴情衷，常常徹夜談心，這樣算「查無實證」嗎？

王文哲說，他是偶然地從家用USB隨身碟，發現妻子蕭女與王建民的互訴情意對話內容，因為他父親要他顧及兩家都有孩子及保護孩子的立場，一直沒把這些對話內容證據對外曝光，但2月22日的週刊報導，他發現有人在帶風向，之前他已把王建民與蕭女的對話內容擷取，印成厚厚的3大冊，他要讓這些事實證據說話，由社會公評，也會尊重司法最終判決。

王文哲心有不平地質疑王建民敢說自己是「衰捲」人家的婚外情嗎？王建民沒有問題嗎？他擷取的對話紀錄都是證據，彙整成3大冊，他已對此案提出上訴，日後就讓二審法官來檢視王建民與蕭女這件婚外情案。