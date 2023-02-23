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社會 社會焦點 保障人權

台南行車糾紛爆衝突！駕駛罵5字經揮拳　騎士噴辣椒水還擊

記者林悅／台南報導

有網友在臉書「台南壓路機TRRBC」群組上傳影片，內容是機車騎士於19日晚上在南區明興路與南萣橋北側路口，遭1名自小客車駕駛先按喇叭挑釁，後雙方在路中央發生衝突，汽車駕駛揮拳作勢攻擊，騎士則朝駕駛噴辣椒水還擊，市警六分局主動介入傳喚2人到案，雙方互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，自小客車駕駛與機車騎士爆發全武行。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

第六分局灣裡派出所所長黃啟章指出，2月21日下午3時網友上傳該影片中，雙方後於路中將車輛暫停，駕駛自小客車60多歲歐姓男子先以「幹X娘機X」辱罵20多歲騎士鄒男，後作勢欲揮拳攻擊，並口吐檳榔汁，鄒男隨即以自備之辣椒水還擊，雙方於路中停留衝突約莫2分鐘後各自離去。

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

黃啟章說，本案六分局並未接獲相關報案，經審視影片發現雙方當事人非遇突發狀況，在行駛途中任意於車道中暫停，並有鬥毆之行為，六分局已立即於21日下午5時許，循線通知2名當事人到案說明調查，據2名當事人表示，有關雙方互毆及互罵涉及刑法傷害、公然侮辱部分互不提告；惟六分局另依據「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第4款危險駕駛之規定，各舉發違規罰單1張，並依「社會秩序維護法」第87條之規定函送裁處。

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

黃啟章並表示，目前現行法律並未將辣椒水列入管制物品，惟如民眾不當使用，已超越正當防衛範圍，仍有涉犯傷害罪之疑慮。

▲台南市南區明興路與南萣橋北側路口，19日晚上發生因行車糾紛，造成自小客車駕駛與機車騎士，在道路中爆發全武行，雙方雖互不提告訴，警方則依法告發，並依社維法函辦。（圖／翻攝自台南壓路機 TRRBC、林悅翻攝下同）

據了解，道交修例第43條：汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。二、行車速度，超過規定之最高時速60公里。三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。

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