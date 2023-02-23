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黃偉哲相會翁倩玉　相贈蘭花邀約來後壁看國際蘭展

▲台南市長黃偉哲會晤知名旅日女星翁倩玉，並致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲會晤知名旅日女星翁倩玉，並致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日下午會晤知名旅日女星翁倩玉，聽聞翁倩玉今年底將回故鄉台南舉辦版畫展，當場允諾給予相關行政協助，還致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展，總統府資政黃崑虎也特別到場陪同拜會。

黃偉哲讚許翁倩玉是台南之光、台灣之光，這次回來開版畫展，希望市府和民間企業團體一起協力，迎接台南的女兒，更歡迎翁倩玉在2024年台南400年時，再回台南共襄盛舉。翁倩玉也打趣回應，2024年再回來就是要開演唱會了。

▲台南市長黃偉哲會晤知名旅日女星翁倩玉，並致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

翁倩玉也特別提到自己和台南、鄭成功的淵源，她的外祖父劉北鴻世居台南柳營，其祖先當年為鄭成功部將，在南京戰死後，家眷隨著鄭成功渡台，之後便在台南落地生根，一代傳一代，而後劉家更成為柳營望族，

翁倩玉在會談時，對桌上擺放的土耳其國旗蘭花感到相當驚奇，聽到黃偉哲市長解釋是以奈米科技噴染，她更直呼好厲害！

▲台南市長黃偉哲會晤知名旅日女星翁倩玉，並致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

旅居日本的翁倩玉，不僅過去是影視歌三棲紅星，近10年來鑽研版畫藝術，獲得各方好評，還獲得日本文部省「文化賞」，是台灣第一人。翁倩玉版畫展預計在2023年11/17-12/17，在台南舉辦，相關活動訊息未來將陸續公布。

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