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黃偉哲提「公共運輸三大提升方向」　呼籲交通平權提升南部公共運輸環境

▲台南市長黃偉哲出席行政院會，再次為疫情後中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，發言獲得陳建仁院長的肯定，並立即要求部會處理。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對行政院院會針對基北北桃、中彰投、南高屏三大生活圈推出公共運輸月票，台南市長黃偉哲不忘為南部縣市請命，呼籲應藉此機會提升整體公共運輸環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對行政院院會針對基北北桃、中彰投、南高屏三大生活圈推出公共運輸月票，台南市長黃偉哲表示歡迎，但也不忘為南部縣市請命，呼籲應藉此機會提升整體公共運輸環境。

市長黃偉哲說，推動公共運輸月票方案旨在刺激公共運輸搭乘率及減輕民眾負擔，台南市政府樂觀其成，兩市的交通局也緊鑼密鼓作業中，中央政策定案時就會即刻提出具體優惠方案送件申請補助。

黃偉哲同時指出，長年以來南部的公共運輸資源不若北部充足，應藉此機會落實交通平權。黃偉哲祭出「公共運輸三大提升方向」，除了推出月票甜甜價，刺激搭乘率之外，提出「擴大公共運輸路網」、「加速電動公車汰換」、「提升駕駛職業環境」等三大面向公共運輸計畫共6億2,000萬元，建議中央一併納入補助，優先給予台南公共運輸更周延全面的照顧，結構性地提升公共運輸營運體質。

交通局長王銘德進一步指出，「擴大公共運輸路網」不但要加密市區公車和幹支線公車，也要加強如高鐵聯外、捷運先導公車等重點路線；偏鄉地區則因地制宜擴大小黃公車服務。「加速電動公車汰換」除了加速申請購車補助外，也將爭取中央補助額外增加的營運成本。「提升駕駛職業環境」則是因應全國駕駛大缺工，希望能爭取駕駛薪資補貼，提升司機收入水準，減少駕駛流失，才能提高服務的質與量。

交通局長王銘德強調，近１個月來已和鄰近縣市交通局密集討論月票方案，也已分析電子票證等大數據資料，將配合中央的原則，採吃到飽、跨縣市、跨運具的方式。中央一宣佈補助規定就會立即送件爭取，讓市民能在最短時間內享受月票福利。

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