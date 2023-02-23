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《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償2070萬

記者劉昌松／台北報導

知名電玩實況主丁特在2021年直播網路遊戲《天堂M》新推出的虛擬寶物「紫布」製作過程，結果豪砸414萬多元卻只成功2.33%，丁特不滿機率與官方公告的10%差距過大，點名代理公司、遊戲橘子負責人劉柏園及營運長「噁心」、「無良企業欺騙消費者」，並進一步委請律師提告，向遊戲橘子求償損失的5倍，共2070萬6000元，士林地院23日首度開庭。

▲▼實況主丁特告遊戲橘子 。（圖／記者李毓康攝）

▲丁特不滿遊戲橘子以不實的寶物製作機率誤導玩家花錢，求償2070萬6000元。（圖／記者李毓康攝）

丁特(本名薛弘偉)的遊戲實況轉播深受玩家喜愛，他在庭後受訪痛批遊戲橘子不要臉，他不會和解，「我一定要這個案子上讓他們受到應該有的懲罰，不能讓他們覺得可以逃過政府或法律的監督，輕鬆迫害手無寸鐵的人民，我一定要站在最前面把他們打倒。」

遊戲橘子公司為銷售《天堂M》線上遊戲，於2019年12月舉辦玩家座談會，由韓國原廠NCSOFT代表與遊戲橘子產品經理向數十名資深玩家說明，包括整體遊戲特色及公平性，並表示台版遊戲的活動製作機率與韓版一模一樣，「不用擔心竄改機率。」

可是丁特不滿，韓版官網公布遊戲中的稀有寶物先驅原料「傳說製作秘笈(刻印)」(紫布)，製作機率成功是10%，他從2020年12月到2021年9月間豪砸414萬1200元購買虛擬貨幣「藍鑽」，再從遊戲商城中買來道具製作紫布，嘗試了816次，成功機率卻不到3%，因此多次再直播中怒批遊戲橘子「明目張膽騙錢」，更痛罵遊戲橘子負責人劉柏園「沒有人性」。

▲天堂M座談會中現場回復為與韓版機率相同。（圖／公平會提供）

▲韓國代表與遊戲橘子代表曾在說明會中回覆玩家，表示兩地的寶物製作機率相同。（資料照／公平會提供）

先前遊戲橘子為了商譽受損，曾在新北地院控告丁特求償1元，但法官認為，丁特根據個人實際經驗，對可受公評之事發表意見，而他雖點名罵劉柏園，也與遊戲橘子公司的商譽無關等理由，一審判決遊戲橘子敗訴。另一方面，公平會也認定遊戲橘子對遊戲機率地宣稱虛偽不實引人錯誤，《公平交易法》開罰200萬元。

丁特也不干示弱，依據《消費者保護法》向遊戲橘子求償損失的5倍，共2070萬6000元，士林地院23日首度開庭時，法官花了1個多小時的時間，釐清遊戲寶物製作機率的問題，遊戲橘子的律師李佩禎、姜萍先後表示，台灣方面從沒有針對「紫布」的製作機率，韓國原廠公司會針對各國民情不同，因地制宜調整製作機率，遊戲橘子代理商無法控制。

遊戲橘子並表示，韓版的「紫布」製作需要201個材料，台版只需要99個，在成本不同的情況下，玩家應開可以認知到製作成功機率也會不同，且丁特花錢是購買「藍鑽」，遊戲橘子也已經如數支付，無法證明丁特受到什麼損害。

丁特的律師陳義文、洪祜榮則指出，丁特購買藍鑽的目的就是要製作「紫布」，因為相信台版的製作機率如韓版官網所稱10%，所以在遊戲中花錢，這是遊戲橘子誤導讓丁特白花錢。承審法官在開庭尾聲勸諭雙方是否和解，並請律師轉告遊戲橘子，本案無論勝負結果，對遊戲橘子的企業形象都會有影響，全案定3月30日下午再次開庭。

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