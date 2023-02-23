衣服遭潑不明液體破大洞　警查出真相...天母騎士PO文悲劇了

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區有名網友在臉書社團《靠北天母幫》PO文表示，本月20日騎車行經士東路口發現有液體飛過，返家後發現衣服竟有數個疑是腐蝕性破洞，最後不忘提醒用路人要注意，網友更紛紛緊張留言說「嚇死人」、「一定要報警」。對此，轄區蘭雅派出所經調閱監視器畫面，發現是烏龍一場，後續將依社維法對發文者裁罰。

▲北市天母驚傳有名騎士遭不明液體潑灑，返家竟發現衣服破好幾個洞。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

《靠北天母幫》吳姓網友發文說，2/20下午下班，直行天母北路右轉中山北路往南方向行駛，大概在士東路口的時候發現有液體飛過來，本能反應閃了一下，也沒特別注意，回到家將衣服脫掉放籃子，今天洗衣服發現變這樣，請各位幫友經過那路段多注意一下，也不知道是什麼液體…還好沒接觸到皮膚。

▼警方積極調閱監視器發現吳男行經的路段並無不明液體噴灑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警蘭雅派出所不敢輕忽，積極聯繫發文的吳姓男子，並陪同調閱沿途監視器，在調閱過程中，發現吳男當時身穿外套，但其外套並沒有因液體潑灑而破損，全是烏龍一場，吳男也立即更改內文並道歉。

蘭雅派出所所長蕭凱仁表示，吳男釐清誤會後雖道歉也更改內文，但因文章已造成社會恐慌，後續將依相關社維法移甕裁罰。

根據，依社會秩序維護法第67條，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。