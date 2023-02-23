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體力不足難抗癌！營養品吞不下　營養師特調黃金比例超給力  

▲▼「吃出好癌力」活動，現場除了提供民眾諮詢，營養師更將營養品與市售沖泡飲品進行調配，讓癌友能夠吃得進去，增加好體力。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼「吃出好癌力」活動，現場除了提供民眾諮詢，營養師更將營養品與市售沖泡飲品進行調配，讓癌友能夠吃得進去，增加好體力。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

癌症治療是一段漫長又辛苦的過程，癌友多半在治療期間容易出現食慾不佳、沒有胃口進食以及味覺改變等狀況。為了讓癌友能夠吃得順口、好下嚥，進而補充所需營養，門諾醫院營養科團隊舉辦「吃出好癌力」活動，現場除了提供民眾諮詢，營養師更將營養品與市售沖泡飲品進行調配，讓癌友能夠吃得進去，增加好體力。
 
營養品太甜、太濃稠、味道不好、喝了很膩等，這是臨床上最常聽到癌友向營養師反應的問題，但如果因此而未補充足夠的營養，對正在治療的癌友來說，不僅會造成營養不良，後續可能導致體重下降、體力不好、免疫力降低等，嚴重還會影響治療效果甚至無法繼續治療。

▲▼「吃出好癌力」活動，現場除了提供民眾諮詢，營養師更將營養品與市售沖泡飲品進行調配，讓癌友能夠吃得進去，增加好體力。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院營養科團隊為了讓癌友能夠吃得順口並兼顧營養，特地將常見的營養品與市售的沖泡飲品做調配，經多次的調整，終於找到了黃金配方，希望藉此增添營養品好感度，讓癌友能夠吃得下，持續補充營養才能為自己的健康打造更堅強的後盾。
 
罹患乳癌返院進行化療的林小姐說，每天喝營養品時內心總是相當掙扎，因為真的是喝膩了！沒想到將營養品添加一定比例的麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等新配方，竟然讓營養品變得好喝又順口，反而不再對營養品感到恐懼，真的是太好了！

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▲▼「吃出好癌力」活動，現場除了提供民眾諮詢，營養師更將營養品與市售沖泡飲品進行調配，讓癌友能夠吃得進去，增加好體力。（圖／門諾醫院提供，下同）

營養師將營養品添加一定比例的麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等，讓營養品變得好喝又順口。
 
門諾醫院血液腫瘤科醫師卓俊宏表示，癌友若能攝取充足均衡的營養，對於治療上的整體存活率、健康及活動力都有很大的幫助。因此，癌症治療的效果與病患的營養介入是密不可分的。透過營養師提供的正確飲食資訊以及飲食上的建議，不僅兼顧營養與美味，最重要的是提高患者食慾，補充身體的復原力。
 
除了營養品，現場也特地展示了多款外食選項，營養科主任鍾慧珍說，很多癌友與家屬常為了是否能夠外食而感到困惑，其實只要注意「衛生安全」、避免「生冷食物」，外食不僅方便、選擇性多，尤其針對體重需要上升的患者來說，只要患者吃得下都是好事。若對於食品衛生仍有憂慮，可將外帶的食品微波爐加熱，放涼後再食用即可，因食物透過微波後同樣達到殺菌效果，不僅癌友可安心食用，照顧者也不必為了三餐而煩惱。
 
門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，營養師是醫院不可或缺的重要角色，感謝營養科同仁用心為病患提供營養上的支持，同時也為院內同仁的餐點營養做把關，讓營養融入生活中，不論是病患或是同仁都能吃得營養又健康。
 
特調食譜連結
https://www.mch.org.tw/Health/Docs/214/9234/Default.aspx 

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