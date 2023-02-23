雲林縣衛生局結合產官學跨領域合作　獲SNQ國家醫療品質標章認證

▲雲林縣衛生局結合產、官、學三方跨領域合作， 榮獲SNQ國家醫療品質標章認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國家生技醫療產業策進會(簡稱生策會)舉行第25屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ國家品質標章」授獎典禮，雲林縣衛生局長照科與中國醫藥大學北港附設醫院在護理照護服務類/護理特色專科組，榮獲殊榮。

雲林縣衛生局指出， 雲林縣衛生局與台塑企業暨王長庚公益信託、慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會聯手研發「永續發展優化長照系統」平台與「關雲長」APP，由中國醫藥大學北港附設醫院以「盛水不漏-無縫接軌出院準備與社區照護」榮獲2022年「SNQ國家品質標章-護理照護服務類/護理特色專科組」認證，肯定了平台對優化出院準備服務的品質的價值。

2021年11月1日至2023年1月31日該系統統計結果，經由衛生所電訪追蹤關懷886人次，其中以轉介慢性病照護服務為最高385人次(43%)為主，其次為長期照顧服務165人次(19%)，另提供營養諮詢服務、居家護理服務、心理諮商服務、失智社區服務、安寧療護服務及其他合計107人次(12%)，顯示出院民眾中有74%可以透過該系統平台獲得主動關懷並轉介社區多元化服務資源。

雲林縣衛生局致力結合產、官、學界合作，跨域將企業公益資源、地方政府力量以及社區醫療機構創造出智能照護因地制宜之長期照護服務模式，也帶動社團發展及建構長照親善環境，為雲林縣民眾提供更優質的長照服務。

雲林縣衛生局表示，感謝台塑企業暨王長庚公益信託(創辦人：王永慶)、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會和中國醫藥大學北港附設醫院的合作，並期待在未來與他們繼續合作，共同推動醫療服務的進步。