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社會 社會焦點 保障人權

換車牌領詐欺包裹　22歲男淪車手....遇警盤查全身發抖被逮

記者蔡佩旻／雲林報導

一名男子上網求職，與一家正在徵才的高價家庭代工公司聯繫，對方被要求寄出金融卡，男子竟然照辦，幸好最後一刻回神報警，在警方前往收件地址守候下成功逮獲詐騙于姓車手，進一步搜索更查獲其機車車牌為竊取而來，訊後依詐欺、洗錢防制法及竊盜罪移送偵辦。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局獲報埋伏超商追緝詐欺集團車手，當場查獲于性犯嫌領取金融卡包裹，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今（23）日上午召開破案記者說明會，桃園賈姓42歲男子想找工作，在網路上看到一家企業社正徵求家庭代工人員，賈男進一步與企業社聯繫了解工資及工作內容，因代工酬勞符合期待，賈男聽信企業社說法立即透過超商物流寄出自己的金融卡給企業社。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員於超商門口攔下于行犯嫌，當場拆該包裹查獲金融卡2張。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

賈男寄出金融卡之後冷靜回想似乎有不合理之處，立即向警方報案遭到詐騙，斗六派出所員警接獲情資後，自21日凌晨4時起開始於超商外守望埋伏，到了21日下午，發現一名頭戴安全帽、身穿黑色外套年輕男子，所領取之包裹即是詐騙包裹，隨即上前表明身分並盤查。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員掀開于嫌機車椅座，車箱上掛著神牌但車箱中袋子裝的是自己藏起來的車牌，而車後鎖的車牌是偷竊來的，可見犯案神明也不保佑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該名于姓車手年僅22歲，見2名警員上前可能心理有數自知法網難逃，警員詢問包裹他用發抖的手從隨身包中拿出交給警員，警員一度安撫他「不要抖，不要緊張」。警員現場將2件包裹拆開發現內含被害人的郵局金融卡及農會金融卡各1張，現場盤查于男雖推說是幫別人領，但該行為已涉嫌依詐欺、洗錢防制法。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查獲之贓證物，兩張被害人金融卡及換車牌工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員進一步對交通工具盤查，掀開車箱驚見另一個車牌，比對車身資料發現，車廂的是符合車身的車牌，而車上掛的是另一輛機車的失竊車牌，警方根據車號聯繫車牌主人，得到的回音是他還不知道自己車牌遭竊，可見于姓車手為預謀行事，警方表示，針對空頭公司企業社行詐騙行為，將在進一步朔源追查。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員(左)於超商順利攔截逮獲領取金融卡之車手，于姓嫌犯手上拿了2個包裹（紅圈處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾有刑事警員私下透露，多年前詐騙盛行警方常以一網打盡方式破案，演變至今，詐欺集團都是妥善分工，高薪招聘無業缺錢少年，按件付費指示裝假車牌、變裝等方式配合集團取錢或取貨，大部分均以不熟識的人來設立斷點，規避警方查緝，而取件成功一件可獲利2000元來吸引無知的年輕人。

斗六分警局強調，民眾上網求職家庭代工須小心是否為詐騙，切勿輕易寄出金融卡或存摺，避免淪為詐騙集團人頭帳戶，有任何疑問也可隨時撥打165反詐騙專線諮詢。

▲斗六警分局獲報逮詐欺車手，當場查獲金融卡包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲于姓嫌犯與懸掛失竊車牌機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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