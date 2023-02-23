　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

▲9旬嬤跌倒，警方以巡邏車先將老婦送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲9旬嬤跌倒，警方以巡邏車先將老婦送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前晚間接獲報案，一位老婦人因騎乘電動輔助車一時不慎，跌落在成功鎮海濱公園草叢中，路過民眾發現撥打110、119報案，當時正在巡邏的新豐派出所所長呂凱寰及警員陳思瑋見民眾招手「攔警」， 2員趕忙下車協助，雖然老婦傷勢輕微還能行走，但考量氣溫寒冷，呂仍以巡邏車先將老婦送往衛福部台東醫院成功分院。

▲9旬嬤跌倒，警方以巡邏車先將老婦送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

新豐派出所所長呂凱寰表示，近日受到強冷空氣影響，氣溫偏低，花東地區日間高溫只有19到23度，夜間甚至可達接近10度低溫。該位9旬老婦人因騎乘電動輔助車，疑似因操作不慎與天色昏暗不熟地形導致跌落草叢中，造成臉部、身體多處擦挫傷，所幸經警、民合力攙扶騎上巡邏車載往成功分院就醫，經初步檢查後，老婦人身體並無大礙。

成功分局表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，除了維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，亦是即時幫助急難民眾的治安服務員。此次的即刻為民服務，展現警察視民如親，對長者富同理心的關懷精神，在民眾有困難時，警察會抱持著同理心的態度，盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。

ET快訊
拍屁干擾林書豪罰球「卻被說跟他上床」　啦啦隊女神發聲了！
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

台南古都潮風貌　美國在台協會高雄分處幫推歡迎來台南！

嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男

藝人賈永婕捐贈屏東榮總兒科　嬰幼兒呼吸器HFNC

台東釋迦探險趣園遊會熱鬧開攤　採綠寶石「鳳梨釋迦」親子共遊

天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

Lima島嶼海洋重啟點燈儀式　東海岸228連假登場

嘉義縣推動農村再生　打造特色農村探訪鄉村文化

大型車內輪差+視線死角易釀禍　白河警加強大型車車行宣導交安

「與您有約抵嘉相伴」　嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

台南古都潮風貌　美國在台協會高雄分處幫推歡迎來台南！

嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男

藝人賈永婕捐贈屏東榮總兒科　嬰幼兒呼吸器HFNC

台東釋迦探險趣園遊會熱鬧開攤　採綠寶石「鳳梨釋迦」親子共遊

天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

Lima島嶼海洋重啟點燈儀式　東海岸228連假登場

嘉義縣推動農村再生　打造特色農村探訪鄉村文化

大型車內輪差+視線死角易釀禍　白河警加強大型車車行宣導交安

「與您有約抵嘉相伴」　嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

對中年齡「免費玩台南尖山埤度假村」　228連假玩虎頭埤壽星免費

聯電去年獲利創新高　員工均薪大增2成「破200萬元大關」

美國工程師不會「賣肝」！台積電員工：他們會挑戰上級、拒絕分派

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

陳妍希嫁陳曉7年「天天說我愛你」　爆老公生活技能0…遭嗆搞人格分裂

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

地方熱門新聞

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

古文對聯竟與毒品有關！

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功發還審理

失戀男夜遊台南市區南警攔檢查獲毒品

年收千萬老闆欠112萬被拘提　家人捧現金救人

永康警運用科技裝備執法

里長伯與南警聯手救援罹癌獨居長者

世展會籃海計畫3年已成立10隊

安平警落實攔查成功阻絕毒品進入安平

白河警加強大型車車行業者宣導交安

南科屏東園區　環評大會過關

南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

更多熱門

相關新聞

Lima島嶼海洋點燈！東海岸228連假登場

Lima島嶼海洋點燈！東海岸228連假登場

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為打造東海岸成功鎮在地藝術亮點及觀光圈區域品牌「成功人。事」，特典藏「2021年新竹光臨藝術燈節」由花蓮新社部落噶瑪蘭族人杜瓦克與陳淑燕共同創作的裝置藝術作品「Lima島嶼海洋」，作品落腳在台東縣成功鎮鎮立圖書館前草地公園，並於23日舉行點燈儀式。

支持代理教師全年聘期　台東縣今年8月起推行

支持代理教師全年聘期　台東縣今年8月起推行

台東消防局今與日本搜救犬訓練士協會簽訂MOU

台東消防局今與日本搜救犬訓練士協會簽訂MOU

看護請假返菲　雇主暖心載送釀悲劇

看護請假返菲　雇主暖心載送釀悲劇

台泥儲能祭出最大減碳獎勵

台泥儲能祭出最大減碳獎勵

關鍵字：

成功電動車台東

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面