天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

▲9旬嬤跌倒，警方以巡邏車先將老婦送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前晚間接獲報案，一位老婦人因騎乘電動輔助車一時不慎，跌落在成功鎮海濱公園草叢中，路過民眾發現撥打110、119報案，當時正在巡邏的新豐派出所所長呂凱寰及警員陳思瑋見民眾招手「攔警」， 2員趕忙下車協助，雖然老婦傷勢輕微還能行走，但考量氣溫寒冷，呂仍以巡邏車先將老婦送往衛福部台東醫院成功分院。

新豐派出所所長呂凱寰表示，近日受到強冷空氣影響，氣溫偏低，花東地區日間高溫只有19到23度，夜間甚至可達接近10度低溫。該位9旬老婦人因騎乘電動輔助車，疑似因操作不慎與天色昏暗不熟地形導致跌落草叢中，造成臉部、身體多處擦挫傷，所幸經警、民合力攙扶騎上巡邏車載往成功分院就醫，經初步檢查後，老婦人身體並無大礙。

成功分局表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，除了維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，亦是即時幫助急難民眾的治安服務員。此次的即刻為民服務，展現警察視民如親，對長者富同理心的關懷精神，在民眾有困難時，警察會抱持著同理心的態度，盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。