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台東釋迦探險趣園遊會熱鬧開攤　採綠寶石「鳳梨釋迦」親子共遊

▲台東釋迦探險趣園遊會於26日、27日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東釋迦探險趣園遊會於26日、27日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今春最有趣！來場不一樣的台東之旅，台東釋迦探險趣園遊會於2月26日、2月27日一連2天，在陽光職農生產合作社熱鬧開攤！

為推廣台東特色農產品「鳳梨釋迦」，全台灣各界集思廣益舉辦「2023釋迦探險趣」食農園遊會特色農遊推動計畫，由農糧署、台東縣政府、番荔枝策略聯盟、陽光職農合作社強強聯手，園遊會將於26日、27日2天在卑南鄉斑鳩地區登場！

活動現場除了主舞台的園遊會，有大人小孩都值得一試的「食農闖關集章」活動，只要集滿9宮格闖關印章，還可以兌換鳳梨釋迦周邊商品與美食，主會場還包含小農與美食展售攤位、歌唱表演、親子故事共讀及手作DIY活動。

不只如此，還要帶民眾進到果園走走，26日將在釋迦果園綠油油的草地上，舉辦孩子們的滑步車比賽，27日則有釋迦採果體驗，讓大家親手實作，摘下屬於自己的台東綠寶石「鳳梨釋迦」。

期望能透過2天食農園遊會活動，可以推廣台東特色的農產品「釋迦」，創造地方觀光旅遊商機，促進農村永續發展及活化再生，在後疫情時代，吸引更多遊客體驗農遊與親子共遊之樂。

活動地點「台東縣陽光職農生產合作社」，為台東青農共同打造的新興景點，將農業結合觀光，當農夫同時不忘展現青年的活力與創意，後續活動及發展精彩可期，也期待青農持續在農業耕耘，發想最棒的點子一起推廣台東最棒的農產品。

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