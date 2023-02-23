英官員：烏克蘭3月反攻　飛官將受訓操作颱風戰機

▲國防副大臣哈佩說，即將來英國受訓的預計是實戰經驗豐富、學習能力突出的烏克蘭飛官。圖為英國颱風戰機。（示意圖／翻攝自英國國防部）

中央社記者陳韻聿倫敦22日專電

英國8日率先宣布將訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機。國防副大臣哈佩今天說，烏軍飛官將學習操作「颱風」戰機；隨著各國軍援加碼，可合理期待烏方擬於3月展開的反攻將成功達標。

英國國防部今天在部內為駐英外國媒體舉行小型記者會，由主管武裝部隊事務的哈佩（James Heappey）出席回應中央社等在場媒體提問。

哈佩說，即將來英國受訓的預計是實戰經驗豐富、學習能力突出的烏克蘭飛官，其中有些人已透過美、烏合作計畫取得操作F-16戰機的經驗，訓練計畫因此不會對英國既有訓練能量和時程構成挑戰。

不過，哈佩強調，英方決定提供烏方相關訓練並不是因為已定案提供戰機，而是因為烏軍作戰飛官人數已超過烏軍手上可用戰機數量所需的飛官，這提供烏方條件撥出人力，開始學習操作符合北大西洋公約組織（NATO）標準的戰機，為「戰後」的和平時期預作準備。

哈佩指出，供應戰機牽涉龐大、複雜工程，除了最耗時、關鍵的飛官訓練，還有零組件供應鏈、維修等問題，屆時烏克蘭也會需要軍援戰機的國家派遣人員至烏國提供技術支援，各國「總不能輕易把第三代、第四代戰機交給經驗趨於零的工程師，同時期待戰機能撐過作戰任務超過一次」。

儘管援贈戰機尚未定案，哈佩強調，一如首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，沒有什麼是不可能、也沒有什麼是不能談的；既然已宣布訓練計畫，未來就有可能做出援贈戰機的決定。

他提到，只要有一個國家跨過特定軍援門檻，就會被視為鼓勵其他國家跟進。英國很自豪在軍援烏克蘭方面往往領先其他國家跨過一道又一道門檻，但在援贈戰機一事上，他不知道哪個國家會領先。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）近日表示，「颱風」（Typhoon）是跨國合作的產物，因此是否提供戰機不僅取決於英國，還得與義大利、西班牙、德國等國協調。

哈佩透露，事實上，軍援烏克蘭的國家比公開資訊顯示的要多很多，「一旦（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）發現某些國家竟然賣東西給我們，他大概會氣炸」。他進一步指出，這些低調行事的國家或許在聯合國表決時未直接支持烏克蘭，但對於英方提出的軍援烏國相關請求，往往願意配合。

哈佩說，除了取自英國本身庫存和生產線，英方對烏無償軍援一大部分其實是採購自其他國家，踏遍各國為烏克蘭尋覓軍需來源正是他的重要業務。此外，由於英國和烏克蘭緊密互動、具高度互信，英方也協助烏方取得科技和技術，用於在烏國境內的軍備生產活動。

「人們似乎忘了烏克蘭有多大，（就算在戰爭期間）當地仍有許多工廠一天24小時不停運轉，支援戰事所需。」哈佩提到，各國除了協調各自的生產線以軍援烏克蘭，也已著手共同投資烏國軍工業。

哈佩透露，烏克蘭武裝部隊的學習力和適應力強，十分靈活，這有助消除各國對提供北約規格軍備的疑慮。

他舉例，烏軍長久以來主要使用蘇聯體系武器；在火砲系統方面，蘇系講究砲彈發射「以量取勝」，與北約著重精準打擊迥異，這因此牽涉不同的使用準則和戰術、戰法，但烏克蘭武裝部隊已透過實戰證明，他們「北約化」的速度驚人，這讓北約各國更願意把較精良、打擊力較強的軍備交給烏方，「因為值得」。

關於烏方的春季反攻，哈佩指出，各國近幾週加碼軍援，就是為這場反攻作準備。雖然可合理期待烏軍在春、夏季的反攻將成功達標，哈佩強調，預期烏克蘭今年可大獲全勝，不見得是務實的想法。較安全的說法是烏克蘭武裝部隊在應對俄軍攻勢方面有極佳表現。

至於俄軍目前攻勢進展，哈佩幽默表示，仁慈一點的說法是「停滯」，但英國國防部對俄方不仁慈，因此會直接說是「失敗」。

哈佩研判春季展開的反攻將讓烏方在奪回領土上有大幅進展。他指出，烏克蘭透過實際戰果維持國際支持動能十分重要，例如去年秋季反攻的重大突破恰好遇上歐洲即將進入開暖氣的季節，烏軍節節獲勝有助緩解歐洲各國因為能源費用和物價攀升恐導致的政治分裂和援烏意志動搖。

哈佩示警，今年冬季的挑戰不見得會小於去年冬季。他提到，身為國防部官員，他免不了擔憂民眾會忘記「自由的代價」、把自由視為理所當然，但至少英國民眾已證明，他們沒忘。

關於美國示警中國正積極考慮向俄羅斯提供「致命性的援助」，哈佩未多作評論，僅表示美方已明確警告中國不應如此做、這將會是個錯誤；有鑑於美、中之間的競爭關係，他認為，相關議題還是由美方官員評論較恰當。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天援引美國官員說法獨家報導，美方正考慮公開情資，內容涉及中國正積極研議是否向俄羅斯提供武器。報導說，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日在慕尼黑安全會議舉行期間公開警告前，美國及其北約盟友已在數場閉門會議敦促中方勿軍援俄羅斯。

聯合國安全理事會擬於24日開會，布林肯屆時將發言。大約一年前，布林肯曾在聯合國安理會會議上分享美國所掌握關於俄羅斯將入侵烏克蘭的情報資料。