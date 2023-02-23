　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英官員：烏克蘭3月反攻　飛官將受訓操作颱風戰機

▲▼英國颱風戰機。（圖／翻攝自英國國防部）

▲國防副大臣哈佩說，即將來英國受訓的預計是實戰經驗豐富、學習能力突出的烏克蘭飛官。圖為英國颱風戰機。（示意圖／翻攝自英國國防部）

中央社記者陳韻聿倫敦22日專電

英國8日率先宣布將訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機。國防副大臣哈佩今天說，烏軍飛官將學習操作「颱風」戰機；隨著各國軍援加碼，可合理期待烏方擬於3月展開的反攻將成功達標。

英國國防部今天在部內為駐英外國媒體舉行小型記者會，由主管武裝部隊事務的哈佩（James Heappey）出席回應中央社等在場媒體提問。

哈佩說，即將來英國受訓的預計是實戰經驗豐富、學習能力突出的烏克蘭飛官，其中有些人已透過美、烏合作計畫取得操作F-16戰機的經驗，訓練計畫因此不會對英國既有訓練能量和時程構成挑戰。

不過，哈佩強調，英方決定提供烏方相關訓練並不是因為已定案提供戰機，而是因為烏軍作戰飛官人數已超過烏軍手上可用戰機數量所需的飛官，這提供烏方條件撥出人力，開始學習操作符合北大西洋公約組織（NATO）標準的戰機，為「戰後」的和平時期預作準備。

哈佩指出，供應戰機牽涉龐大、複雜工程，除了最耗時、關鍵的飛官訓練，還有零組件供應鏈、維修等問題，屆時烏克蘭也會需要軍援戰機的國家派遣人員至烏國提供技術支援，各國「總不能輕易把第三代、第四代戰機交給經驗趨於零的工程師，同時期待戰機能撐過作戰任務超過一次」。

儘管援贈戰機尚未定案，哈佩強調，一如首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，沒有什麼是不可能、也沒有什麼是不能談的；既然已宣布訓練計畫，未來就有可能做出援贈戰機的決定。

他提到，只要有一個國家跨過特定軍援門檻，就會被視為鼓勵其他國家跟進。英國很自豪在軍援烏克蘭方面往往領先其他國家跨過一道又一道門檻，但在援贈戰機一事上，他不知道哪個國家會領先。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）近日表示，「颱風」（Typhoon）是跨國合作的產物，因此是否提供戰機不僅取決於英國，還得與義大利、西班牙、德國等國協調。

哈佩透露，事實上，軍援烏克蘭的國家比公開資訊顯示的要多很多，「一旦（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）發現某些國家竟然賣東西給我們，他大概會氣炸」。他進一步指出，這些低調行事的國家或許在聯合國表決時未直接支持烏克蘭，但對於英方提出的軍援烏國相關請求，往往願意配合。

哈佩說，除了取自英國本身庫存和生產線，英方對烏無償軍援一大部分其實是採購自其他國家，踏遍各國為烏克蘭尋覓軍需來源正是他的重要業務。此外，由於英國和烏克蘭緊密互動、具高度互信，英方也協助烏方取得科技和技術，用於在烏國境內的軍備生產活動。

「人們似乎忘了烏克蘭有多大，（就算在戰爭期間）當地仍有許多工廠一天24小時不停運轉，支援戰事所需。」哈佩提到，各國除了協調各自的生產線以軍援烏克蘭，也已著手共同投資烏國軍工業。

哈佩透露，烏克蘭武裝部隊的學習力和適應力強，十分靈活，這有助消除各國對提供北約規格軍備的疑慮。

他舉例，烏軍長久以來主要使用蘇聯體系武器；在火砲系統方面，蘇系講究砲彈發射「以量取勝」，與北約著重精準打擊迥異，這因此牽涉不同的使用準則和戰術、戰法，但烏克蘭武裝部隊已透過實戰證明，他們「北約化」的速度驚人，這讓北約各國更願意把較精良、打擊力較強的軍備交給烏方，「因為值得」。

關於烏方的春季反攻，哈佩指出，各國近幾週加碼軍援，就是為這場反攻作準備。雖然可合理期待烏軍在春、夏季的反攻將成功達標，哈佩強調，預期烏克蘭今年可大獲全勝，不見得是務實的想法。較安全的說法是烏克蘭武裝部隊在應對俄軍攻勢方面有極佳表現。

至於俄軍目前攻勢進展，哈佩幽默表示，仁慈一點的說法是「停滯」，但英國國防部對俄方不仁慈，因此會直接說是「失敗」。

哈佩研判春季展開的反攻將讓烏方在奪回領土上有大幅進展。他指出，烏克蘭透過實際戰果維持國際支持動能十分重要，例如去年秋季反攻的重大突破恰好遇上歐洲即將進入開暖氣的季節，烏軍節節獲勝有助緩解歐洲各國因為能源費用和物價攀升恐導致的政治分裂和援烏意志動搖。

哈佩示警，今年冬季的挑戰不見得會小於去年冬季。他提到，身為國防部官員，他免不了擔憂民眾會忘記「自由的代價」、把自由視為理所當然，但至少英國民眾已證明，他們沒忘。

關於美國示警中國正積極考慮向俄羅斯提供「致命性的援助」，哈佩未多作評論，僅表示美方已明確警告中國不應如此做、這將會是個錯誤；有鑑於美、中之間的競爭關係，他認為，相關議題還是由美方官員評論較恰當。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天援引美國官員說法獨家報導，美方正考慮公開情資，內容涉及中國正積極研議是否向俄羅斯提供武器。報導說，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日在慕尼黑安全會議舉行期間公開警告前，美國及其北約盟友已在數場閉門會議敦促中方勿軍援俄羅斯。

聯合國安全理事會擬於24日開會，布林肯屆時將發言。大約一年前，布林肯曾在聯合國安理會會議上分享美國所掌握關於俄羅斯將入侵烏克蘭的情報資料。

ET快訊
美國工程師不會「賣肝」！台積電員工：會挑戰上級、拒絕分派
滴妹「春酒穿搭很有誠意」！　巨胸快撐爆
快訊／26歲女海邊遭大浪捲走！　送醫不治
快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席
惡夢正要開始！　蛋農：供應要2年才會回穩
落漆級「總統府副秘書長」找6上市櫃喬事！　不懂英文破功
跑超市4趟「蛋架全空」　他酸爆：你缺的不是蛋，是錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韋伯太空望遠鏡發現6大星系　形成速度顛覆認知「好比畸形兒」

前線士兵平均壽命4小時！　志願軍曝烏克蘭東部血腥慘況

尿布穿3XL！「16個月巨嬰27公斤」超越8歲童　驚人照曝光

警察凌晨下班「飆速超車」　下秒失控撞護欄「頭顱被插飛」慘死

男大生「戴隱形眼鏡睡著」慘了！　食肉細菌入侵啃食眼角膜

英官員：烏克蘭3月反攻　飛官將受訓操作颱風戰機

公務員情侶檔會議室「激情壞壞」！路人隔窗觀火　下秒錄影檢舉

母獅闖民宅屠殺2狗1貓 　女家門口被撲倒「聽獅吼聲」才發現猛獸

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

韋伯太空望遠鏡發現6大星系　形成速度顛覆認知「好比畸形兒」

前線士兵平均壽命4小時！　志願軍曝烏克蘭東部血腥慘況

尿布穿3XL！「16個月巨嬰27公斤」超越8歲童　驚人照曝光

警察凌晨下班「飆速超車」　下秒失控撞護欄「頭顱被插飛」慘死

男大生「戴隱形眼鏡睡著」慘了！　食肉細菌入侵啃食眼角膜

英官員：烏克蘭3月反攻　飛官將受訓操作颱風戰機

公務員情侶檔會議室「激情壞壞」！路人隔窗觀火　下秒錄影檢舉

母獅闖民宅屠殺2狗1貓 　女家門口被撲倒「聽獅吼聲」才發現猛獸

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

台灣本田預告下半年還有「重量級新車」　有望是國產化大改款CR-V

陳文茜高燒40度「最新病況曝光」　突PO臥床照自嘲：死相應該不錯

電價漲不漲？特別預算再挹注台電500億　陳建仁喊話保持合理價位

最壞示範！台中騎士載小孩闖紅燈被叭不爽　攔車嗆聲下場慘

欣興遇逆風展望保守 1美系外資開槍降評

最萌人氣王搜救犬開放認養！Snow超愛撒嬌　7年退役等下一個家

溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

倒車「轉圈圈」墜60m山谷！她一關鍵躲死劫　勇消90度垂降救人

七款新作加入NVIDIA DLSS陣容　原子之心、完美音浪皆入列

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」

吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

打輸桌球被笑　男掏霰彈槍行刑式屠殺7人

16歲少年開車載女友出遊　被皮卡「削頂」斷魂

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

普丁心腹：俄羅斯如果輸掉會被撕成碎片

中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

瓦格納沒彈藥一票人滅了　慘烈照曝光

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

更多熱門

相關新聞

瓦格納沒彈藥一票人滅了　慘烈照曝光

瓦格納沒彈藥一票人滅了　慘烈照曝光

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指控，國防部未能提供足夠彈藥，等同叛國。如今他還發布一張數十具瓦格納士兵遺體照片，宣稱這群人是在24小時內陣亡，因為缺少砲彈喪命。

普丁恐被推翻　傳「傭兵首腦」想逼宮上位

普丁恐被推翻　傳「傭兵首腦」想逼宮上位

U-2飛行員「高空自拍」拍下中國間諜氣球

U-2飛行員「高空自拍」拍下中國間諜氣球

關鍵字：

俄烏戰爭颱風戰機軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面