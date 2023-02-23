瓦格納沒彈藥一票人慘死　集團首腦：俄國防部不供彈藥形同叛國

▲普里格津批評俄羅斯國防部長紹伊古的舉動，顯示俄軍內部分歧越來越大。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指控，國防部未能提供足夠彈藥，等同叛國。如今他還發布一張數十具瓦格納士兵遺體照片，宣稱這群人是在24小時內陣亡，因為缺少砲彈喪命。

綜合每日郵報、太陽報報導，普里格津批評俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的舉動，顯示俄軍內部分歧越來越大。普里格津指出，數十名瓦格納士兵在爭奪巴赫姆特（Bakhmut）之戰因耗盡彈藥遭到屠殺，斥責因為俄羅斯高階指揮官的無能，戰場損失擴大5倍。

▲普里格津發布一張數十具瓦格納士兵遺體照片。（圖／翻攝自Telegram）

「誰該為他們的死負責？就是那群應該決定提供足夠彈藥的人」，普里格津把瓦格納士兵的死，怪罪在紹伊古與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）身上，「最後都必須由紹伊古或格拉西莫夫簽名，但他們誰都不想做出決定」。對此，俄羅斯國防部表示，普里格津所言完全不屬實。

瓦格納集團擁有5萬多名成員，其中許多人是從俄羅斯監獄招募的暴力罪犯，包括殺人犯、性侵犯，他們參與俄羅斯在烏克蘭東部的進攻行動，包括巴赫姆特及鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）的最血腥戰鬥。