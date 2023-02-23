消防小隊長休假騎車　見民眾突倒地無心跳！他把人從鬼門關拉回

記者陳雕文／新北報導

新北市消防局一名休假小隊長，22日下午5點多騎車行經土城中央路二段時，看到一名步行中的男子突然倒地，趕緊上前施作CPR，直到救護人員到場，最後合力將路倒男子從鬼門關救回。

據了解，休假中小隊長馬承瑋，當時騎機車要返回隊部值勤，途中行經中央路二段與水源街口，停等紅燈時，發現兩名男子走在路邊，其中62歲周姓男子疑似無力快跌倒，另一人想協助攙扶，最後周男仍倒下躺在路面。

▲休假的消防小隊長，路過拯救民眾生命。（圖／記者陳雕文翻攝）

馬小隊長立即前往關心，發現周男已無呼吸無脈搏，馬小隊長先請路過的一名小姐協助撥打119報案，接著開始對周男實施CPR急救。救護車到場後，馬小隊長指揮同仁與救護志工，相互配合輪流CPR按壓，並以AED電擊3次。

在眾人齊心協力下，周男恢復自主性呼吸及心跳，到達醫院後更恢復意識且可正常對答！原來，周男本身就有心藏疾病並裝有支架，事後對馬小隊長及救護人員表達感激之意。

新北市消防第五大隊長鍾世銘表示，本次緊急救護展現出第一時間CPR的重要性，意即4至6分鐘內給於初期急救，救活機率將大增！鍾世銘還說，如身旁有人不舒服倒下，首先務必要確認現場環境安全，評估患者意識、呼吸，其次是呼叫求援及撥打119報案。其三則是盡速取得附近AED，並進行胸外按壓及電擊。