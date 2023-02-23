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惡夢正要開始！彰化蛋農砲轟農委會...雞蛋供應要2年才會回穩

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

國內再度爆發蛋荒，造成雞蛋價格上揚，引發民怨。對此，陳秋池畜牧場表示，目前養雞場受禽流感與極端氣候影響，導致雞隻死亡嚴重，他認為90%的養雞場都有狀況，只是有的輕，有的重，他悲觀認為，雞蛋供應可能要2年才能回復穩定，缺蛋惡夢才正要開始。

▲養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

位於彰化縣二林鎮的陳秋池畜牧場，使用現代化設備養了大約20多萬雞，完全自產自銷，面對這波蛋荒，業者表示，目前確實缺蛋嚴重，產量降到原本的2～5成，產地價1箱20斤定價850元，已知道有盤商喊價到1箱1300元，但這價差是盤商在操作，蛋農實際拿到的錢仍然是850。

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

業者又說，其實不是蛋價在漲，而是養雞的成本不斷在提高，因物價飛漲，導致工資、汽油、保養品、設備等的成本也都不斷攀升，飼料從原本的1公斤10元，連續翻漲到1公斤17元，蛋農的壓力也不斷提高，心裡淌血。

業者指出，剛買來的種雞需要養6個月才會下蛋，全球目前都受極端氣候與禽流感的影響，而台灣也尤受重創，導致雞隻飼養不易，他認為90%的養雞場都有狀況，只是有輕、重之分，且目前產地的溫差，每天都差約10度，雞隻實在太難飼養。業者悲觀認為，缺蛋的惡夢才正要開始，依彰化目前的養雞情況，預估可能要2年，雞蛋供應才會回復穩定。

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

業者感嘆地說，農委會與盤商長期壓抑蛋價，欺負蛋農，導致產業所得不高，年輕人也不願意入行，因此蛋農以老年人居多，他呼籲蛋價應該回歸市場機制，讓蛋農的辛苦與收入成正比，進而吸引年輕人投入該產業，才能讓產業發達，雞蛋供應回復穩定。

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

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