又見行人地獄！遊覽車右轉硬衝　媽過馬路嚇壞「急抓2孩」退3步

記者朱祖儀／綜合報導

先前台灣的交通環境被國際媒體喻為「行人地獄」，引發外界關注。近來又有一段影片，發現一名媽媽帶著2個小孩過馬路，結果一輛遊覽車右轉時，竟然無視行人動向，打算強行通過，所幸媽媽發現狀況後，急忙將孩子往後拉並倒退3步，這時遊覽車司機才急忙踩煞車。影片曝光後引起眾人撻伐。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，看到新北市林口區文化一路一段與仁愛路二段十字路口，行人號誌轉為綠燈之後，一名媽媽帶著一對兒女過馬路，因為她手上扛了一大包物品，於是讓姊姊牽著弟弟走在路上，但一路上仍相當注意孩子的安全。

▲遊覽車差點撞上行人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

不料，正當他們快要通過斑馬線的時候，一輛遊覽車在路口準備右轉，卻沒有放慢速度禮讓行人，嚇得該名媽媽急忙將孩子往後拉並倒退3步，一旁穿著桃紅色外套的路人也急忙舉手示意，遊覽車司機才緊急將車子煞住，所幸沒有發生憾事。隨後媽媽才緊牽著2個小孩，驚魂未定地從車頭繞過，順利通過斑馬線，而該輛遊覽車就停在斑馬線上。

影片曝光後讓不少人都看傻眼，網友紛紛留言表示「這個真的要吊銷駕照，紅色衣服在車還沒入彎前就一直比手勢提醒司機，司機完全理都不理直接開過去」、「那個入彎速度本來沒打算停」、「市區轉彎不能慢一點嗎？難怪大車一天到晚在出事」、「根本就是有看到然後刻意不讓」、「開車都知道，他那個角度是不會被A柱擋住的...該司機百分之百故意」、「司機應該是單純不想讓路」。