保時捷淪廢鐵！他酒駕被吊扣牌照2年　辯「初犯無肇事」遭駁回

▲酒駕示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者袁茵／台北報導

為貫徹「酒駕零容忍」政策，台北市交通事件裁決所打擊酒駕不手軟，罰鍰逾期未繳專案移送強制執行，駕照會被吊扣銷，累犯還會公布姓名照片，違規車輛一律吊扣牌照2年。曾有一名黃姓違規人被吊扣牌照2年，認為自用的保時捷將形同廢鐵，因此向士林地院提起訴訟，最終遭駁回。

針對酒駕罰鍰逾期未繳，裁決所2022年移送強制執行386案，總金額約4425萬元，強制執行將扣存款、扣薪水、查封動產及不動產；同期配合法務部行政執行署各分署查封房屋16棟、土地15筆、汽車1輛及其他有價物品1批共33案，地點分別屬台北市14案、新北市7案、其他縣市12案等，最遠至屏東。

裁決所表示，2022年酒駕移送強制執行金額最高者，為一名卓姓違規人於5月11日第4次酒駕拒測，處罰鍰72萬元、駕照吊銷，5年內不得考領，以及吊扣汽車牌照2年，且舉發員警查得駕照已吊銷，當場另加罰無照駕駛罰鍰1萬2000元。但卓姓違規人逾期未繳罰鍰，裁決所於9月移送法務部行政執行署台北分署強制執行，12月已向台北分署申請分期繳款在案。

針對酒駕車牌吊扣處分，台北市一位黃姓違規人於2022年8月駕駛保時捷自用小客車，在敬業一路被員警舉發初次酒後駕車，被裁處罰鍰3萬元、吊扣駕照及汽車牌照各2年，罰鍰於違規當日隨即繳清。

不過該名黃姓違規人向士林地方法院提起行政訴訟，抗辯酒駕初犯也無肇事，牌照吊扣2年期間無法使用車輛，將使車輛形同廢鐵；然而法院以法令已有明文規定，判決駁回確定在案，該案駕照、汽車牌照也於12月9日繳回裁決所執行吊扣處分。

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