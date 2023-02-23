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金門18歲騎士車禍「一腳踏進鬼門關」！裝葉克膜飛越海峽救回一命

▲▼金門醫院與林口長庚合作，守護金門民眾的珍貴性命。（圖／記者林名揚翻攝）

▲騎士當時已經一腳踏進鬼門關，在金門醫院與長庚醫院醫師合作下，終於搶回一命。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門一位18歲年輕騎士農曆年前車禍重傷，性命危急，送至金門醫院搶救。林口長庚醫院派駐的外傷急症外科歐陽俊祥醫師以及心臟外科吳君彥醫師聯手施予緊急手術，暫時穩住血壓，同時運用最新引進的葉克膜維持氧氣供應，繼而轉送長庚醫院接受後續治療。目前已順利出院，準備回家。

今年1月20日，一位18歲的年輕機車騎士，因為車禍被送到部立金門醫院，到院狀況為嚴重休克、意識昏迷，檢查結果是顱內出血、右側氣血胸合併雙側肺挫傷、肝臟撕裂傷大量內出血與下肢開放性骨折，幾乎已經是一隻腳踏進鬼門關。要治療這樣危急的狀況，考驗著病人本身的生命力與救援團隊的能力，而且發生在醫療資源相對不足的離島金門。

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金門醫院王世典院長表示，對於這類病人，標準處置是放置胸管後立即安排腹部止血手術，多年來林口長庚外傷急症外科與金門醫院的長期合作下，已經將大部份複雜的外傷處置流程常態化，這次也不例外，派駐金門的歐陽俊祥醫師沒有遲疑，照著標準處置進行，這種標準無論是在台灣本島或是金門皆是如此。然而初步止血之後卻有了新變化，肺部挫傷加劇影響血液中的氧氣濃度，只能靠ECMO葉克膜體外循環機來挽救。在外傷醫師完成腹部手術後，由心臟血管外科吳君彥醫師接手放置葉克膜，然而危機並沒有解除，須送回本島進行後續治療。對於葉克膜是否能帶上飛機，醫師也帶著疑慮，然而為了搶救這條寶貴的年經生命，只能放手一搏。飛機升空，載著裝上葉克膜的傷患，他正在與死神拔河，而這台葉克膜連接著病患的生與死，也連接著金門台灣跨海救援的成敗。飛機落地，安全抵達台灣，送到林口長庚醫院接受後續治療，最後平安出院，回到金門。

王世典院長強調，困難的救援需要永不放手的團隊，從金門到台灣，只要任何一個環節放手，這個年輕人的生命就不會回頭。在出院當天，照護團隊也與病患及家屬合照，紀念這個難得的日子，還有這場驚心動魄的救援行動。

王世典院長表示，林口長庚外傷團隊在謝奇勳主任領導下，不僅是國內首屈一指的團隊，扮演國內外傷醫療領頭羊，除服務桃竹苗地區外，也長年支援金門的急症外傷醫療。此外自110年10月起，外傷急症外科開始支援金門醫院加護病房，強化了加護病房外科重症照護能力，讓離島民眾也享有醫學中心一級外傷中心的醫療水準。透過「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫（簡稱：醫中計畫）」及「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫(簡稱：IDS計畫)」，金門民眾已經可以享受到醫學中心等級的緊急醫療照護，金門醫院及林口長庚醫院衷心感謝衛生福利部及金門縣政府，透過衛福部支持的計畫，持續引進優秀的醫療人員派駐金門。也透過金門縣醫療照護發展基金，添購先進的醫療設備，從而全天候守護民眾最重要的健康！

▲▼金門醫院與林口長庚合作，守護金門民眾的珍貴性命。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門醫院與林口長庚合作，守護金門民眾的珍貴性命。（圖／記者林名揚翻攝）

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