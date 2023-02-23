中古鋼砲才剛牽！車主深夜超商旁聊天　樓上丟咖啡罐砸裂前擋

記者張君豪／台北報導

23日凌晨1時54分左右，新北市汐止區樟樹二路255號某超商前發生一起砸車毀損案件，警方調查，林男（19歲）駕駛白色福特FOCUS ST跑車停放在路旁購物時，下車後在超商前跟朋友聊天，住戶疑似不滿車輛深夜發動擾民，直接丟下即溶咖啡玻璃空罐抗議，結果命中該輛跑車的前擋玻璃，造成前擋破裂，車主無奈報警處理。

▲一輛福特FOCUS跑車停路旁卻橫遭玻璃罐砸毀前擋，車主報案提告毀損。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

車主當時情緒激動向警方表示：發現玻璃罐砸破他車輛前擋玻璃，他曾隔空要求丟擲罐子的住戶下來，未料對方又再度丟下一個玻璃罐；經警方詢問，車主無法確認丟擲瓶罐的屋主位置。

據了解，福特FOCUS ST跑車價值不菲，車主堅持提告毀損求償損失。經查該車為2016年的FOCUS，車主表示他剛從友人處買來，未料停放路邊竟遭玻璃罐砸車。

汐止警方表示，車主林男報案稱與友人在超商前面聊天，疑似車輛未熄火導致發出噪音，引發樓上住戶不滿，接連丟下兩個玻璃咖啡罐，造成車輛前擋玻璃毀損，也引起路過民眾圍觀。林姓車主堅持提告毀損案件，警方將調閱社區及路口監視器，追查丟罐砸車的住戶。

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