敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

▲黃姓男子與一場餐敘中與林嫌等人發生口角糾紛，對方於黃南住家埋伏攻擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區日前發生一起街頭暴力，黃姓男子在住家樓下被毆打成傷，嫌犯行兇後逃逸無蹤，且逃逸過程不斷更換車輛、有人接應，增加辦案困難。經警方蒐證後，20日於高雄、屏東3處地點，拘提林嫌為首等7人的暴力犯罪集團成員，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

這起事件發生在1月多，黃姓被害人搭友人的車回家，要進入大樓時，突然遭不明人士噴撒辣椒水，並分持棍棒狂歐，導致頭部受傷倒地。警方獲報後到場，犯嫌已逃逸無蹤，黃姓被害人頭部有撕裂傷，被送醫診治。

▲黃男被噴辣椒水、亂棒攻擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方即組成專案小組進行偵辦，經沿路調閱路口及附近大樓監視器比對及訪查釐清後，查出是22歲林姓犯嫌與小弟23歲劉姓犯嫌、38歲林姓犯嫌、24歲曾姓犯嫌、30歲鄭姓犯嫌、19歲吳姓犯嫌、27歲林姓犯嫌等7人共同犯案，全案也是有組織計畫性的犯案。

警方調查，黃姓被害人先前在一場餐敘時，與林嫌等人敬酒時發生口角，以至於對方心生不滿，犯嫌預先在黃男住家樓下埋伏，等待黃男回家後，就上前噴灑辣椒水、毆打攻擊，犯後隨即逃逸，逃逸路線有多人接應且更換車輛，增加偵辦困難度。警方歷經近月蒐證齊全後，將林姓主嫌等人提報治平目標。

▲▼警方掌握嫌犯的特徵和生活習性，日前於地下室逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於林嫌身形壯碩、髮型易辨識，警方調閱多支監視器，先是掌握車主身分，再追到犯嫌大樓租屋處，並透過林嫌外觀長相，確認他的身分。經掌握犯嫌等人的生活習慣，20日趁他們中午準備出門時，埋伏於地下室將人逮捕。

查扣證物有2部自小客車、三截鋼質警棍6枝，所持用各款蘋果廠牌手機5支及OPPO廠牌手機1支(共計6支)、K盤1組、混合型毒品咖啡包3包 (共計毛重13.56公克)、武士刀1把等，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

▲林嫌(左2)身材壯碩、髮型易辨認，成為破案關鍵。（圖／記者許宥孺翻攝）