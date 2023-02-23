　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃姓男子與一場餐敘中與林嫌等人發生口角糾紛，對方於黃南住家埋伏攻擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區日前發生一起街頭暴力，黃姓男子在住家樓下被毆打成傷，嫌犯行兇後逃逸無蹤，且逃逸過程不斷更換車輛、有人接應，增加辦案困難。經警方蒐證後，20日於高雄、屏東3處地點，拘提林嫌為首等7人的暴力犯罪集團成員，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

這起事件發生在1月多，黃姓被害人搭友人的車回家，要進入大樓時，突然遭不明人士噴撒辣椒水，並分持棍棒狂歐，導致頭部受傷倒地。警方獲報後到場，犯嫌已逃逸無蹤，黃姓被害人頭部有撕裂傷，被送醫診治。

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃男被噴辣椒水、亂棒攻擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方即組成專案小組進行偵辦，經沿路調閱路口及附近大樓監視器比對及訪查釐清後，查出是22歲林姓犯嫌與小弟23歲劉姓犯嫌、38歲林姓犯嫌、24歲曾姓犯嫌、30歲鄭姓犯嫌、19歲吳姓犯嫌、27歲林姓犯嫌等7人共同犯案，全案也是有組織計畫性的犯案。

警方調查，黃姓被害人先前在一場餐敘時，與林嫌等人敬酒時發生口角，以至於對方心生不滿，犯嫌預先在黃男住家樓下埋伏，等待黃男回家後，就上前噴灑辣椒水、毆打攻擊，犯後隨即逃逸，逃逸路線有多人接應且更換車輛，增加偵辦困難度。警方歷經近月蒐證齊全後，將林姓主嫌等人提報治平目標。

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方掌握嫌犯的特徵和生活習性，日前於地下室逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於林嫌身形壯碩、髮型易辨識，警方調閱多支監視器，先是掌握車主身分，再追到犯嫌大樓租屋處，並透過林嫌外觀長相，確認他的身分。經掌握犯嫌等人的生活習慣，20日趁他們中午準備出門時，埋伏於地下室將人逮捕。

查扣證物有2部自小客車、三截鋼質警棍6枝，所持用各款蘋果廠牌手機5支及OPPO廠牌手機1支(共計6支)、K盤1組、混合型毒品咖啡包3包 (共計毛重13.56公克)、武士刀1把等，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林嫌(左2)身材壯碩、髮型易辨認，成為破案關鍵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼左營街頭暴力。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
賣場祭雞蛋限購令！　每人限買2盒
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

中山警夜襲大型賭場　近百賭客遭逮

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

快訊／上班注意　國1林口段「2車追撞」

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

告名醫妻外遇王建民敗訴王文哲提上訴

更多熱門

相關新聞

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「清晨就秒殺」

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「清晨就秒殺」

國內再度爆發蛋荒，造成雞蛋價格上揚，引發民怨；對此，農委會陳吉仲日前也稱「對消費者感到不好意思」，承諾會全力調度，盡快讓供應量回穩。《ETtodat新聞雲》今(23日)走訪傳統市場，自產自銷的蛋農透露，目前雞蛋減產約2成，架上的白蛋都被搶光，只剩下紅殼的「機能蛋」。

屏東東琉碼頭違停　東港警加強取締

屏東東琉碼頭違停　東港警加強取締

2男趴大馬路玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避

2男趴大馬路玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避

張麗善宣布　雲林縣代理教師採全年聘期

張麗善宣布　雲林縣代理教師採全年聘期

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

關鍵字：

高雄左營分局街頭暴力影音

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面