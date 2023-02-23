拜登搭機又跌倒！走上空軍一號踩空「雙手撲地」　超糗畫面曝

▲拜登登機時在樓梯上跌倒，整個人瞬間往前撲。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登20日閃電到訪基輔，整個行程保密到家，而高齡80歲的他更是搭乘10個小時的火車才從波蘭抵達烏克蘭。他22日晚間結束了波蘭行程，並搭上空軍一號返美，然而2年前曾經在登機時跌倒的拜登，這天在登機時，又再度在樓梯上跌個踉蹌，當場雙手撲地，而這個畫面也被媒體捕捉下來。

根據《每日郵報》報導，拜登22日結束為期3天的歐洲出訪行程，並在波蘭搭上空軍一號。然而當他在走上樓梯時，卻突然踩空，整個人往前倒，嚇得他立刻伸出雙手扶著地板。據悉，拜登20日結束基輔之行返回波蘭首都華沙時，也有一名白宮女工作人員在空軍一號的樓梯上跌倒。

WATCH: Joe Biden trips and falls AGAIN while walking up the stairs to get on Air Force One. pic.twitter.com/SnX0K4lQCa — Steve Guest (@SteveGuest) February 22, 2023

事實上，這不是拜登第一次在登機時出糗，2021年3月，剛就任2個月的他，也曾經在空軍一號的樓梯上跌倒，甚至還連續跌倒3次。當時白宮隨即表示，拜登沒有受傷，一切安好，更不需要隨行的醫療小組特別照顧。然而才過了3個月，同年6月，拜登在德拉瓦州的海邊度假時，又從腳踏車上摔下來。

白宮原本對外聲稱，普丁將在20日搭機出訪波蘭，然而事實上，他早在19日就已經提前出發，並在波蘭轉乘10個小時的火車到基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。