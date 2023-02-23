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高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

網友爆料高雄一名房仲阿姨專門挑有錢阿伯下手。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲網友爆料高雄一名房仲阿姨專門挑有錢阿伯下手。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「阿姨我不想努力了」不僅是一句流行梗，也有可能真實發生。日前有一名女網友爆料，自己被交往多年的男友劈腿，小三竟是大18歲的高雄房仲阿姨，沒想到現在又出現另一名女房仲，專門找別人的男友，甚至和爺爺級的兄弟檔都睡過，害別人家庭失和。讓人大開眼界。

原PO在爆料公社APP《匿名公社》指出，先前有房仲阿姨在先，交往一個小18歲男友，讓正宮變成小三。最近更不得了，出現轟動房屋社團的另一名房仲阿姨，同樣是在高雄，傻眼的是連兄弟都不放過，「先睡弟，再睡哥」，祕密交往好幾年，導致兩家人失和。面對死纏爛打的弟弟，女房仲裝作無可奈何，一副自己無法拒絕的模樣，只好委屈繼續在一起，但實際上是歡喜的很。

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原PO砲轟女房仲連爺爺兄弟檔都要。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO砲轟女房仲連爺爺兄弟檔都要。

話鋒一轉，原PO透露，該名女房仲的年紀，對爺爺兄弟2人來說，應該是妹妹，狠酸：「人家比較聰明，都專門挑有錢的阿伯下手，相差20～30歲也無所謂」，面對這種事，他相當好奇，這類的女房仲到底都出現在哪，「是剩下我沒有嗎？」

貼文曝光後，掀起一陣熱議，網友都十分吃驚，「這是什麼掛？沒跟到」、「貴圈真淫亂」，還有人猜測是業界傳聞的房仲阿姨，底下就有網友給出明顯答案，反問：「這麼有名的房仲你不知道？」

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