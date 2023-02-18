國民法官首案律師名單曝...「魔鬼代言人」聯手「最高顏值律師」

▲律師黃致豪曾替多起重大社會案件被告辯護。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

《國民法官法》今年元月正式上路，台中業務員殺同事案成為首宗國民法官參審案件，全案將由台中地方法院審理，近日告訴代理人、辯護人身分曝光，辯方其中1人律師黃致豪，曾為北捷隨機殺人案、小燈泡案、華山分屍案等重大社會案件的被告辯護，被外界稱作「魔鬼代言人」，如今再攬下備受矚目的首次國民法官案件，與公訴檢察官法庭上的攻防，將又會是一大焦點。

這起案件發生於2022年10月，黃姓電商直銷業務員（22歲）找同事施姓男子（22歲）疑理論債務分配，發生糾紛後黃男竟持刀猛刺施男胸口、肩膀10餘刀，導致施大量出血慘死，檢方依殺人罪將黃起訴。

全案移審台中地院，成為國民法官新制首例，由刑四庭長唐中興擔任審判長，公訴檢察官則是鑽研國民參審制度的張凱傑負責。

黃男的律師團有黃致豪、林陟爾、李宣毅等3名律師，黃致豪曾替北捷隨機殺人案的鄭捷、華山分屍案的陳柏謙、桃園縱火造成親屬看護6人亡的翁仁賢、文化國小殺害女童的龔重安，以及小燈泡案的王景玉等重大社會案件的殺人犯辯護，因此有「魔鬼代言人」稱號，也有「人權律師」的美名。

李宣毅曾替洪仲丘命案家屬打官司、也曾擔任小燈泡案（內湖女童命案）家屬律師，因曾出演過電影被譽為「最高顏值人權律師」，特別的是，他本身其實是KIA汽車台灣總代理的小開，家族經營企業40多年，一手為自己賣汽車、一手幫別人打官司。

而林陟爾曾在華山分屍案中，因被害人家屬求償1400萬元，替陳柏謙辯護。

▲李宣毅被譽為「最高顏值人權律師」。（圖／資料畫面）