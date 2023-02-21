送感冒藥給女網友竟硬上　假暖男辯「她穿睡衣挑逗」下場曝

▲單身女子誤信男網友送感冒藥關心，不料引狼入室失身。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名賴姓男子2020年假裝好心為剛認識的女網友送感冒藥，涉深夜賴在閨房不走並性侵女方得逞，賴男挨告聲稱和女方剛開始交往，女方穿睡衣主動挑逗，因他沒戴套又內射而激怒女方提告，刑案法官認定賴男一派胡言、嚴重詆毀被害人的人格尊嚴，依強制性交罪判刑4年，民事部分女方求償100萬元，台北地院判賴男應賠20萬元，可上訴。

本案發生於2020年7月20日，賴男在臉書結識本案被害女子，搭訕得知對方感冒在家，賴男自告奮勇送晚餐跟感冒藥到府關心，當晚11點多抵達，獻殷勤陪女方吃飽肚子，賴男厚著臉皮要求留宿被拒，涉不顧女方頻說「不要」與推阻，仗著身材優勢性侵得逞，女方用盡最後一分力氣，隔天（21日）凌晨0時許趕走賴男，事後驗傷報案提告。

賴男到案辯稱當時已跟女方確認彼此開始交往，女方同意他到家裡並穿睡衣主動挑逗、沒拒絕他調情愛撫，女方事後就醫也證明身體無外傷，可見雙方合意性交，但他沒戴套又內射，女方生氣才提告，賴男堅稱這不能怪他，是女方雙腳夾太緊，害他來不及抽出來。

女方駁斥賴男胡說八道，強調2人認識不到1天、哪有交往，她感謝對方送餐的好意，但孤男寡女不宜獨處一室，委婉請對方離開，沒想到對方「發瘋似一直摸我」，她生病無力遭對方蹂躪，等賴男完事，她一再堅持「可以麻煩你先走嗎？我真的很不喜歡這樣」，好不容易才把賴著不走的賴男趕出去。

▲被害女子遭賴男性侵後身心飽受創傷，竟還遭對方詆毀是被包出場的酒店小姐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

刑案法官查明被害人隨即聯繫閨蜜求助，邊哭邊說「我被強姦了」，閨蜜出庭證稱被害人就醫時全身發抖、魂不守舍，一旦有異性靠近，被害人就緊張害怕，連警察問話，被害人也死命抓著她的手不放，事發後，被害人講話還是鈍鈍的，情緒很悲觀。

此外，被害人在賴男離開後，立刻傳訊息質問「你這樣硬來很不尊重」，賴男回稱「抱歉，我不喜歡等」、「對不起，但我很認真」，女方怒嗆「乾我什麼。你認真我都不能決定我要的嗎？」、「我不想再看到你」，賴男不甘示弱，表示：「好，這你自己說的。」

法官認為雙方事後對話顯無濃情蜜意，賴男更一度謊稱被害人是酒店小姐、被他包出場吃飯上床，可見賴男供詞反覆，更詆毀被害人，何況被害人最初不知賴男本名與聯絡電話，雙方不太可能是情侶，至於女方沒大聲呼救與激烈反抗，應是怕遭更嚴重傷害，而非賴男所稱兩情相悅。

法官認定賴男性侵得逞又瞎掰狡辯、一派胡言，嚴重傷害被害人的人格尊嚴，賴男雖無前科，但犯行造成被害人內心終身難已抹滅的恐懼陰影，到案又毫無悔意，最後甚至不出庭，應予嚴懲，一、二審均依強制性交罪判刑4年，可上訴。被害人提起本件附帶民事求償100萬元，法官判賴男應賠精神慰撫20萬元，可上訴。