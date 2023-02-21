情緒勒索大師！多金男稱「心臟不好」　接連性侵3酒店妹

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子從去年11月起，多次以包全場的方式邀約酒店妹外出伴遊，然後以心臟不舒服等理由，要求酒店妹陪同回家照料，如果酒店妹想離開，就會被暴力相向，恐嚇「找人去妳家堵人」，酒店妹不得已與黃男發生性關係，然後趁隙報警到場救人，前後3名酒店妹提告，其中1名被害人稱遭黃男拘禁1個禮拜，台北地檢署21日依妨害性自主等罪起訴黃男。

▲黃姓男子經常上酒店包小姐出場，因涉嫌以情緒勒索性侵3酒店妹遭收押起訴。（圖／記者劉昌松攝）

40歲左右的黃男在最後一次犯案時，被警方以現行犯身分逮捕，移送台北地檢署由檢察官向法院聲押獲准。據了解，黃男家境十分優渥，經常上酒店指定小姐包場，過去就曾有酒店妹指控黃男涉嫌性侵的零星個案，但都獲檢察官以罪嫌不足等理由處分不起訴。

2022年間，酒店妹A女因經常被黃男包出場，A女覺得黃男認識很多人，似乎不用上班就有錢，逐漸與黃男發展成類似男女朋友的關係，多次進出黃男位於大安區的住處，但A女提告指控，某次她有事想離開，黃男求她留下不成，就動手打她，還放話威脅，要是A女敢走，就會找人去A女家門堵人，對A女家人不利。

A女擔心黃男勢力而留下，且事後也至少5次應黃男要求去家中發生性關係，但A女認為自己都是礙於黃男威嚇而配合，妨害她的性自主，且從11月14日到22日間，黃男限制她的行動，不時注意她有沒有在使用手機，她好不容易才找到機會報警，警方到黃男住處將A女接走。

另外也曾被包出場的B女則指控，她因為朋友急需用錢，曾找黃男支援，黃男要她到家中拿錢，B女到了之後，黃男卻藉故錢在朋友那，要再等等，B女急著去別地方籌錢，卻遭黃男拿走鞋子並擋住電梯不放行，B女直接報案，再次由警方到場護送B女離開。

C女則是在同年12月25日被包出場後，違反公司規定，跟著黃男回家，結果遭黃男以剪刀威脅發生性關係，隔天黃男再次包C女全場，C女擔心遭到不利，雖然赴約但同時發訊息請經紀人幫忙報警，這次黃男被警方到場以現行犯身分逮捕移送法辦。

雖然黃男辯稱和3女分別是男女朋友、性交易關係，且監視畫面顯示，A女所稱遭限制行動自由的那段時間，A女和黃男幾乎都是同進同出，並無被挾持的樣子，但檢察官考量3女提告內容顯示，黃男慣用心臟不舒服，希望有人可以陪著，不從就威脅危害安全等情緒式勒索，認定3女指控屬實，依法提起公訴。