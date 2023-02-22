獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

記者黃哲民／台北報導

常在臉書穿爆乳裝炫富的女子林筱路，去年(2022年)凌晨酒後駕駛敞篷跑車，在新北市淡水區派出所前，以時速80公里的車速，撞死正執行道路工程交管工作的方姓男子，肇事後還倒車繼續前行，幸被其他工人包圍攔下，林女辯稱打錯檔非肇逃，又稱以為撞到假人，並主張符合自首減刑條件，高院二審審結不採信林女辯解，今依酒駕肇事致人於死罪仍判刑7年6月，可上訴。

30歲的林女現被羈押在台北女子看守所，今在所內以視訊方式聆判，她去年在一審審理期間，曾被拍到體態微發福、戴口罩燦笑模樣，讓死者家屬看了很生氣，不過林女今在視訊畫面中，臉型似乎變瘦，對於二審駁回上訴、沒採納她自首減刑主張，林女戴著口罩神情平靜，僅回答審判長：「有聽到。」

▲林筱路酒駕撞死工人被羈押至今，與昔日爆乳辣照模樣有如天壤。（合成圖／資料照）

本案發生於去年(2022年)6月21日凌晨1點多，林女在北市中山區喝完酒，駕駛新車價約200萬元、登記在自己母親名下的BMW Z4敞篷跑車，搭載黃姓閨蜜飆回淡水，途經淡水區民權路竹圍派出所前，她一頭衝進正銑刨路面鋪設柏油的管制區域，高速撞飛執行交管、來不及閃躲的54歲方男，導致方男重傷送醫不治。

醉醺醺的林女肇事後一度倒車又往前開，被施工車輛阻住去路，其他工人圍上來叫喊，馬路對面的派出所警員也衝來處理，測出渾身酒味的林女呼氣酒精濃度高達每公升0.77毫克，並查出她先前有2次酒駕被查獲還被判刑紀錄，而且她根本從沒考取過駕照。

身穿熱褲的林女被帶進派出所等候調查時，一派輕鬆滑手機模樣，被認為毫無悔意，引發網友怒火肉搜，起底林女常在臉書PO出自己穿戴使用的名牌包等精品炫富，更不時用辣照大秀自己豪乳好身材。

林女到案後至今仍被羈押，她辯稱事發前在北市中山區聚餐被逼著喝酒，續攤唱歌以為喝壺茶已退酒，覺得清醒就開車上路，結果闖下大禍，她以為撞到的是「假人」，因為驚慌失措，打錯檔才會倒車、不是想逃走，林女聲稱對死者家屬深感抱歉，但主張自己下車跟警員坦承肇事，應符合自首減刑條件。

方男的姊姊委任律師控訴「一個活生生有溫度的人，就因被告而失去生命」，並怒批林女竟說是撞到假人，後又稱打錯檔，種種行為都可顯示林女企圖逃脫又狡辯卸責，更未和解，請求從重量刑。

一審指案發現場監視畫面顯示，林女撞飛方男後，前方與左右各有多個交通錐或大型工程車擋住去路，至少6、7名工人上前包圍，加上就在派出所前面，犯行無所遁形，沒有逃避餘地，縱使自承肇事也是出於情勢所逼、不得不然，不符合鼓勵真心悔悟可減刑的意旨，因此不予減刑。

一審認定林女曾2度酒駕被抓，明知酒駕對自身與往來公眾均有高度危險性，社會大眾對酒駕深惡痛絕，政府近年採取零容忍加重刑罰手段，竟仍於10年內再度無照酒駕肇事，且本案酒測值達0.77毫克，車速逾80公里，超出法律容許範圍甚多，使被害人家屬承受驟失至親極大悲痛，也將社會大眾交通行路安全視為無物，據此依酒駕肇事致人於死罪判刑7年半。

▼林筱路3度無照酒駕導致方姓工人無辜遭撞死。（圖／目擊工人提供）