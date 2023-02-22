上次6萬這次18萬！酒駕男栽在同一警　辯駁不成捶牆洩憤

▲男子2次酒駕，都栽在同一個警察，辯駁理由不被接受，憤怒捶牆。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲李姓男子和友人徹夜喝酒狂歡，心想大清早應該不會有臨檢，不料因為沒有打方向燈被巡邏員警施志賢眼尖攔下，酒氣沖天的李男辯解是要停路邊找代駕，結果不但不被接受，還被施員認出身份，而且辯解理由都一樣，原來去年12月就被施抓過酒駕，酒測值0.32mg/l，罰6萬元，這次索性拒測，罰18萬，李男懊惱不已，怒捶鐵皮圍籬發洩。

台中市警察局第五分局水湳所警員施志賢，19日上午9點19分騎機車行經中清路二段、經貿三路口時，發現一部白色自小客車從路邊停車格開出來，並未打方向燈，施員眼尖攔查，發現車上3人都未繫安全帶，施要求駕駛靠邊停車，不料駕駛不願搖下車窗，施員趕緊騎車阻止自小客車離去，駕駛才靠邊停並下車接受盤查。

施員一查駕駛身分是李姓男子，一臉酒容，酒氣沖天，於是要求酒測，但李男拒測，施員告知拒測可處18萬元，並當場移置保管汽車、吊銷駕照以及道路交通安全講習。

施員填寫罰單時，突然詢問「好像遇過你喔？」，李男回說「上次就你抓我的咩」，李男辯解，他是要開到路旁停車找代駕，不過馬上被打臉，「都從路邊停車開出來已有駕駛行為，有錄影存證不必多言」。巧合的是，上次李男被施員抓到酒駕，也是用相同理由。

李男眼見辯解不成，氣得捶了路旁施工的鐵籬一拳，懊惱之情溢於言表。

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