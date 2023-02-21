T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」表情煞到全場　IG被神出：戀愛了

▲T1職籃爆發史上最大衝突。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

T1職籃19日鬧出肢體衝突，台啤英熊、桃園永豐雲豹共有12位球員遭奪權出場。不過鬥毆當下，英熊總經理哈孝遠在場邊冷靜觀望，導播也捕捉到一旁的18號啦啦隊妹子，只見她一臉無辜表情非常搶鏡，如今真實身分被網友神出了！

還原當天這場大亂鬥，英熊主場迎戰雲豹，雲豹最終雖拿下隊史最佳3連勝，但兩隊在終場前50.3秒爆發嚴重鬥毆衝突，雲豹陳孝榕揮肘動作引爆英熊蔣淯安不滿，雙方爆發首波衝突，隨後英熊助理教練林玠禾衝入場內追打陳孝榕為第2波衝突，後來林玠禾身陷雲豹球員席，雲豹多名球員、教練團成員也都被影片拍到動手畫面，引爆最終第3波大衝突，也讓比賽一度中斷近20分鐘。

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衝突當下，身為台啤總經理的哈孝遠卻安靜坐在場邊，事後他也親曝原因，「衝突當下因為我有痛風，也只能坐在那裡衝不上去」，並發出聲明向大眾致歉，台啤球團向所有的球迷及聯盟致上最深的歉意；球團將針對該名教練進行最嚴厲的懲處，懲處內容將先待聯盟懲處確認後對外公布。

不過，更讓球迷眼睛一亮的是，當時哈孝遠旁邊有一名身穿18號的啦啦隊妹子，一臉望著遠方又愛莫能助的神情，讓鄉民暴動吶喊「那種無辜擔心的表情，整個戀愛了，我只想知道18號是誰啊？求IG？」

對此，有網友神出本尊IG，原來啦啦隊正妹是台啤的啦啦隊員「Yami（陳雅鈺）」，今年28歲，從國二就開始練舞蹈，畢業於國立台灣戲曲學院民俗技藝學系。Yami也曾上《大學生了沒》展現超柔軟的身段，無論是「一字馬」或「抬腿彎腰」都難不倒她，尤其一段正面「M字馬」的絕技，一度讓主持人阿Ken羞到不敢直視。

▼Yami被網友神出了 。（圖／翻攝yaminechen IG）



▼正妹Yami出現於影片2：50：32秒左右。（圖／嵌入YouTube影片）

