基因編輯案主角賀建奎「赴港簽證無效」　港府展開刑事調查

▲大陸基因科學家賀建奎，2018年出席一個在香港舉行的基因編輯峰會。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

曾涉「基因編輯嬰兒」事件，並被判監3年的大陸爭議科學家賀建奎，21日被曝通過了香港「高端人才通行證計劃」（高才通），即將轉往香港發展。報導瞬間引發爭議，港府21日晚宣布取消賀建奎的「高才通」來港簽證，並展開刑事調查。

賀建奎曾因非法行醫罪在中國大陸被判刑。據《香港電台》報導，賀建奎21日早間證實，他因為看好香港的未來，申請了「高才通」，上周獲批，現在正接觸一些單位，不確定何時來香港。

賀建奎提到，來香港之後，他打算做科學及基因等研究，但目前都還在洽談中，未來是否長住香港，也要看看有沒有合適的機會。

經過一天爭議後，港府發言人昨晚表示，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證。入境處強調，申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實的資料。任何人士在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，有關人士最高可被判罰款15萬（港幣）及監禁14年。

賀建奎多年前任職深圳南方科技大學副教授，2018年，他宣布，團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力，但這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。