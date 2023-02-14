大白天搶劫！港男揮舞30cm牛肉刀　倒楣老婦被狂揍滿臉血

文／香港01

香港大埔今早（13日）發生街頭劫案，歹徒光天化日之下持刀搶劫。根據目擊者拍下影片，該男子不斷揮舞一把牛肉刀，推倒一名67歲婦人後搶奪手提包，雙方發生激烈扭打，導致婦人滿臉是血，路過駕駛狂汽車喇吧示警也沒用，過程相當驚險。

網上流傳搶劫影片，該名賊匪揮舞一把牛肉刀，強行搶去女事主的手袋，將她扯跌在地上，女事主費盡九牛二虎之力抓緊手袋，不願放手，遭賊人（搶匪）拖行，最終不願鬆手。

▲ 香港大埔一名男子當街持刀搶劫 。（圖／翻攝 大公視頻）

賊人（歹徒）搶袋後本欲沿行人路逃去，卻不知因何故，改道跑入大埔舊墟遊樂場，女事主見狀爬起來，步履蹣跚地追上，嘗試搶回手袋，最終將賊人推倒在地上，成功將手袋奪回懷中，但自己失去平衡倒地。

賊人（歹徒）試圖再搶袋，兩人在地上拉扯糾纏。拍片的女子當時相信是在車內，她搖下車窗後，不斷高聲呼叫﹕「放手呀！放手呀！偷嘢呀！搶嘢呀！（搶劫）」也有司機不斷響喇吧警告，現場亦有不少人目擊行劫過程。

事發於今早（13日）11時許，該名46歲蘇姓男子於大埔舊墟遊樂場近太和路出口，用手及一把長約30公分的牛肉刀企圖打劫67歲黃姓女事主，搶去其手袋及一個環保袋，過程中利刀傷及女事主的手肘，並造成騷動。

▲婦人遭拖行滿臉血。（圖／香港01）

持刀男見狀慌忙往安慈路逃走，奔跑間右手持刀，誤傷自己的左手，流血遺下血跡，並棄刀於遊樂場內一個坑渠。由於左手受刀傷大量流血，他到海寶花園停車場外嘗試止血，包紮期間被到場的警員拘捕，案件交由大埔警區刑事調查組第五隊跟進。

大埔舊墟遊樂場內血跡斑斑，警方封鎖現場調查搜證，並追隨血跡調查，於案發位置約100米外的海寶花園停車場發現有大量血跡。

警方在遊樂場草叢等地搜索涉案刀具，在一個坑渠周圍發現有血跡，相信疑犯於該坑渠棄刀。另外，警員在棄刀坑渠不遠處的安慈路搜獲30元現金，分別為一張10元面鈔及一張20元面鈔（單位：港幣），不知屬於疑犯還是遇劫女子。