真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

記者黃資真／桃園報導

桃園市平鎮區延平路上1名男子行經一處人行道孔蓋時，地板突然塌陷，管委會得知後先暫時放上三角錐警示，怎料另位阿伯經過時，卻用腳將三角錐移開，下秒一踩不慎慘摔，畫面曝光後引發網友討論。

▲桃園1名阿伯將三角錐踢開，下秒摔進坑洞裡。（圖／網友授權提供，下同）



桃園1名男子在2/10行經該人行道時，孔蓋不明原因出現塌陷，導致男子不慎摔落，區公所獲報後暫時放上三角錐，上面也貼有寫著「危險！請勿靠近」的紙張，警示民眾避開行走。

▲三角錐上明顯貼有警示標語。（圖／網友授權提供）



然而，有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，本月21日1位路過阿伯看見後，用腳把三角錐移開，結果踏出下一步時慘摔，左腳卡進孔洞裏面。所幸阿伯沒摔得太嚴重，自行把腳拉出，也乖乖把三角錐放回洞口上，拍掉身上的土石後默默離去。

畫面曝光後引來大批網友討論，紛紛表示「事實證明，人家三角錐放在那個位置是有原因的」、「阿北初四啦」、「生命捍衛路權」、「注意看，這個男人太狠了，不出意外的話馬上就要用腳測深度了」、「笑的人真的很沒有同理心，如果今天被踢的是你家的三角椎你還笑的出來嗎？」，也有網友認為「我倒覺得阿北是熱心想把三角錐移裡面點，但誤踩雷。」

稍早熱心網友指出，目前已有工作人員前往處理，進行洞口修補。

▲區公所目前已派員前往修繕坑洞。