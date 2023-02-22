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麻將博弈協會直擊！　「掛羊頭賣狗肉」如職業賭場

標榜是休閒麻將館，但牌咖們直接在店內桌面用現金支付輸贏費用，跟職業賭場沒兩樣。（圖／投訴人提供）

▲標榜是休閒麻將館，但牌咖們直接在店內桌面用現金支付輸贏費用，跟職業賭場沒兩樣。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

麻將、德州撲克協會開滿全台各地，即使被媒體踢爆是以合法掩護非法，不但沒有遏止亂象，仍如雨後春筍般開不停，不光附近居民抱怨出入分子複雜，基層警員也想不通為何相關單位不嚴加審核執照發放，反而將管理責任丟給警方，且被抓了之後，只要換個負責人又能重新營業，根本是在浪費社會資源。

有民眾向本刊投訴，在新北市某家麻將聯誼社直接在牌桌上以現金結算賭金，去年底左右開張就吸引許多民眾上門，由於採取24小時營業，上門的客人絡繹不絕，但又因為室內禁菸而把騎樓當作吸菸區，時常有賭客在門口聚集抽菸，導致路過的民眾和附近居民被迫吸入大量二手煙。

投訴人表示，他曾試探性撥電話過去詢問有無「桌位」時，店家竟大方直接地反問：「打多大」，完全沒在怕，等他依約定抵達店內，店家收取150元「場地費」，隨後給客人紙牌籌碼計分即安排入座開打，玩樂時間以2圈為限，店家除了提供電動麻將桌以及飲料，還準備熱水讓客人食用泡麵。

開打前，投訴人與不認識的牌咖們約定好，底為200元每台50元為注就開始博弈，期間看到別桌客人結束後拿出籌碼，計算出輸贏金額，大家隨即直接拿出現金放置桌面，由贏家收走，動作非常自然熟練。這種作法跟以現金開賭的職業麻將賭場差不多，差別就在人人手上都有店家發的紙籌碼，可以在被警察臨檢時當成「非賭博」的保命符使用，逃過被賭博罪起訴的命運。

剛結束牌局的客人，等待店家找其他牌咖來組成新局。（圖／投訴人提供）

▲剛結束牌局的客人，等待店家找其他牌咖來組成新局。

隨後，有人離開後出現缺咖狀況，留下還想翻盤的顧客直接在原地等待新牌咖，並趁休息期間吃泡麵、喝飲料閒聊，店家則連忙撥電話拉顧客上門，有時店家也會下場「貼咖」。

對此，投訴人表示，他曾多次向警方檢舉該場所在賭博，但警方除了前往臨檢外，似乎沒有其他動作，他認識的警員則說，只要在當場沒拿現金出來，都無法取締，甚至現在有些遭檢舉的店家還會用點數、會員制等等手段來逃避警方查緝，使得偵辦賭博的過程更加困難。

不願具名的警員則痛批，業管單位只負責發放牌照，完全沒有審核機制，每當有事情就要基層警員出來面對。之前這些協會、聯誼會掛羊頭賣狗肉的行徑曾遭媒體報導，又加上疫情影響，才稍微趨緩，但現在疫情逐漸退燒，棋牌社、博弈協會等不光在繁華的雙北地區，就連純樸的鄉下地方也是一家一家的開。

警員接著說，之前被媒體報導時，上頭頒布命令要嚴加控管，但能做的也只有巡邏、臨檢，如果順利查獲後，業者換個負責人、地方就能再申請另一個牌照，這幫人馬只是轉移個陣地繼續賭，根本是治標不治本。

新北市警方呼籲業者勿以合法掩護非法，警方將全力執法掃蕩，加強執行臨檢取締，並運用各式偵查手段及科技執法進行清查，再透過「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，發掘轄區內有可能潛藏之治安毒瘤，徹底斬斷不法分子根源，強勢打擊犯罪，共同打造市民安居樂業生活。

投訴人表示，休閒會館門口騎樓被當作吸菸區，讓過往民眾和住戶都感到不舒服。（圖／投訴人提供）

▲投訴人表示，休閒會館門口騎樓被當作吸菸區，讓過往民眾和住戶都感到不舒服。

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