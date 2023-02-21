金酒公開遴選總經理87人報名...來了26博士　40人通過資格審查

▲金酒公司今天進行總經理甄選的資格審查作業。 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金酒公司今（21）日辦理總經理甄選資格審查，共有87人報名參加，其中男性79人、女性8人，金酒公司總經理職務雖僅要求大專以上學歷，但報名者以碩博士居多，博士26名、碩士30名，最後通過資格審查的共有40人，競爭激烈。

日前金酒公司發布新聞表示，這次有86人報名，實際上有1位報名者因未書寫應甄資訊，打開資料才發現也是為總經理職務而來，所以實際審查件數為87人。

▲金酒公司今天進行總經理甄選的資格審查作業。 。（圖／記者林名揚翻攝）

根據報名資料統計，男性佔79名，女性有8名，還是以男性居多。學歷部分，金酒公司雖要求大專以上學歷，但報名者以碩博士居多，博士26名、碩士30名、大學23名、專科7名、1位高中畢業。

金酒公司今天動員多位員工審查報名人資料，並在金門縣政府政風處及財政處的督辦下，完成總經理資格審查，因報名人數眾多，每個報名者所附資料相當的多，金酒公司花了很長的時間整理審查，最後符合遴選公司公告所需之學經歷者，有40位，未符合資格者47位，大多因未附經歷相關證明文件，無法證明經歷符合。

▲金酒公司今天進行總經理甄選的資格審查作業。 。（圖／記者林名揚翻攝）

金酒公司表示，將本公開透明原則，公告符合資格者，並對符合資格者進行下一階段遴選作業，找到專業經理人，讓金酒公司回歸專業經營，帶領金酒公司再創營收佳績，為金酒永績經營奠基。