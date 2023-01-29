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陸宣布金酒正式解禁　國台辦：願為台食品輸陸「提供便利」

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

國台辦主任宋濤今（29）早宣布，有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行。國台辦新聞發言人馬曉光今日午間指出，對部分台灣食品企業註冊訊息不完整、不規範的問題，「我們願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。」

馬曉光指出，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊資訊，影響了其產品對大陸出口；近期，包括金門酒廠在內的台灣一些企業，向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等島內有關人士和工商團體向國台辦轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

「我們對此高度重視，積極處理」，馬曉光表示，經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的 63家企業予以註冊或更新註冊資料，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

馬曉光強調，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題，我們願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。」

金門縣長陳福海率團隊與立委陳玉珍拜會廈門，與陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面，希望能解決金酒輸陸問題，以及討論小三通專案復航後，如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案。

在金酒遭禁48天後，今早會談取得重大突破。宋濤當面宣布，有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行。

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