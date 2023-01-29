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不只金酒！　陸宣布解禁「63家台灣食品」輸入

文／中央社

金門高梁等眾多台灣食品遭禁止進口中國大陸一事備受關注，大陸國台辦今天表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天透過新聞稿表示，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊信息，影響了產品對大陸出口。近期包括金門酒廠在內的一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光說，陸方對此高度重視、積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息，而對於不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

他表示，陸方將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對於部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

▲▼金門縣長陳福海(左)廈門會談中取得重大突破。（圖／金門縣府提供）

▲金門縣長陳福海(左)廈門會談中取得重大突破。（圖／金門縣府提供）

新聞稿也提到，台灣食品企業因註冊問題無法輸陸後，透過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向對岸轉達訴求，希望盡快獲得註冊。

中國大陸去年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品；中國海關總署去年底並以註冊訊息不完整為由，暫停台灣水產品及加工食品進口。

中國官方2021年4月公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業自2022年起皆須向中國海關總署申請註冊。

▼立委陳玉珍春節期間與大陸中央台辦宋濤主任、副主任潘賢掌等人會面 。（圖／翻攝自陳玉珍 珍愛金門）

▲▼ 。（圖／陳玉珍 珍愛金門）

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