　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

▲▼ 人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

▲人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

人類感染愛滋病後幾乎難以治癒，但是最近有德國的醫療研究團隊在醫學期刊《自然》發表了最新案例，一名53歲男子為了治療白血病而接受幹細胞移植，移植後不但白血病痊癒，更成功治癒愛滋病，成為全球公布於期刊的第3例愛滋病毒痊癒者。

該名被稱為「杜塞道夫病人（Düsseldorf Patient）」的53歲德國男子並未透露詳細個人訊息，他在2008年確診感染愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus type 1，HIV-1），並於3年後罹患「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。患者2013年2月接受幹細胞移植手術，此後，杜塞道夫大學醫院的研究人員對他進行長達9年的健康監測。

事實上，醫療團隊使用的是一名女性捐贈者的幹細胞，而這些幹細胞帶有過去曾被發現能防止愛滋病毒進入細胞的CCR5突變基因。

患者自從感染愛滋病後，持續服用HIV藥物至2018年11月，隨後被醫療團隊要求停止服用，因為這是唯一一個能夠知道患者是否在移植幹細胞後也成功治癒愛滋病的方法。而在停藥的4年後，研究人員已經在患者身上檢測不到任何感染HIV病毒的痕跡。研究團隊也表示，這些檢查結果正是愛滋病被治癒的有力證據。

在此之前曾有2例靠著幹細胞移植而治癒愛滋病的個案被刊登於科學期刊，此外也有2例並未經期刊正式發表，因此這名「杜塞道夫病人」算是正統意義上全球第3例透過幹細胞移植而治癒愛滋病的患者。儘管如此，研究人員也強調，幹細胞移植的風險高，且不容易拓展。

ET快訊
他買10張星宇「等股價飛100元」　上完廁所慘了
快訊／微軟宣布與任天堂簽約！　提供Xbox所有遊戲給對手
《放羊的星星》CP合體！　劉荷娜隔16年重逢林志穎
松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教
日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！　車資竟被刷退
快訊／流感一周增4死！　最年輕才30多歲病逝
T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」煞到全場　IG被神出：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

北韓開嗆4枚導彈「摧毀空軍基地」　南韓首公開F-35A空中加油畫面

「超逼真陰道」刺臉上！男許願性器官紋身　驚人成果照曝光

約會對象是變態食人魔　女慘遭「綁架囚禁」全身血驚險逃分屍！

34國反對「俄羅斯、白俄」參加2024奧運　質疑中立選手可行性

南韓法院首承認「同性夫夫」法律地位！同性伴侶獲健保被扶養人資格

研究曝：確診具「2劑疫苗」相同保護力　40周後免疫力還有78%

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

北韓開嗆4枚導彈「摧毀空軍基地」　南韓首公開F-35A空中加油畫面

「超逼真陰道」刺臉上！男許願性器官紋身　驚人成果照曝光

約會對象是變態食人魔　女慘遭「綁架囚禁」全身血驚險逃分屍！

34國反對「俄羅斯、白俄」參加2024奧運　質疑中立選手可行性

南韓法院首承認「同性夫夫」法律地位！同性伴侶獲健保被扶養人資格

研究曝：確診具「2劑疫苗」相同保護力　40周後免疫力還有78%

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

「性感干擾林書豪罰球」PTT罵爆！啦啦隊女神道歉：未來會更努力

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

萌翻！大雪山新設通道成野生動物秘境　白鼻心、野山羊驚喜現身

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

江少慶4局好投只用40球　中華隊2比1逆轉統一

太扯了！桃園驚見50元虱目魚肚粥　吃得到大塊無刺魚肉實在太佛心

「金馬級」影后成凱渥小師妹！洪慧芳愛吃台滷味：一個人也不寂寞

逛線上旅展撿便宜！國內外旅宿、餐券下殺　韓國雙城玩5天9900元起

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

國際熱門新聞

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

即／土耳其發生「規模6.4地震」

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

土耳其6.4地震3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

土耳其6.4極淺強震　天搖地動恐怖影片曝

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

即／土耳其規模6.4地震　緊接規模5.8地震

土耳其6.4地震　一家人躲空地相擁

考古發現16cm棒狀物　專家：是「姊夫」

龍角散被封「新冠神藥」中國人爆買掃光

男想要「超逼真陰道」　刺青師刺他臉上

中國證實　24日發表政治解決烏克蘭危機立場文件

更多熱門

相關新聞

台中新增愛滋感染者　7成都是「這年齡層」

台中新增愛滋感染者　7成都是「這年齡層」

根據衛生福利部疾病管制署統計，台中市111年愛滋新增通報感染人數為130人，雖較110年新增通報感染人數下降25%，但新通報感染者近70%集中在20歲至40歲，且近90%的危險因子是不安全性行為，例如一夜情等。今天是浪漫情人節，台中市衛生局提醒，與情人共度浪漫時刻，一定要準備好安全「小套套」，才能保證戀愛安全指數保安康。

南投縣衛生局情人節前周末辦愛滋篩檢

南投縣衛生局情人節前周末辦愛滋篩檢

危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了

危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

關鍵字：

愛滋愛滋病HIV幹細胞移植

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分、未婚沒女友！台北20多歲男中3.3億頭獎

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面