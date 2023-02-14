情人節注意！台中新增愛滋感染者　7成都是「這年齡層」

▲20歲就染愛滋！台中曝新增愛滋感染者7成都是「這年齡層」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

根據衛生福利部疾病管制署統計，台中市111年愛滋新增通報感染人數為130人，雖較110年新增通報感染人數下降25%，但新通報感染者近70%集中在20歲至40歲，且近90%的危險因子是不安全性行為，例如一夜情等。今天是浪漫情人節，台中市衛生局提醒，與情人共度浪漫時刻，一定要準備好安全「小套套」，才能保證戀愛安全指數保安康。

衛生局長曾梓展說明，愛滋病主要傳染途徑為不安全性行為、血液及母子垂直傳染，最直接有效的預防方法是全程正確使用保險套，確實做好「撕、捏、套、取、丟」五步驟。

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衛生局也建議有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，例如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等，則建議每3至6個月篩檢1次，定期篩檢除保護自己健康外，也保護自己的伴侶。

衛生局提醒，民眾如懷疑自己有感染風險，台中30家衛生所及11家愛滋病匿名篩檢機構(中國附醫、中山醫院、台中榮總、台中醫院、豐原醫院、林新醫院、慈濟台中醫院、童綜合醫院、光田醫院、澄清醫院中港分院、上佳醫事檢驗所)均提供免費匿名愛滋病毒篩檢，不需掛號也不需留下個人基本資料，可到衛生局網站進行預約愛滋篩檢，或向衛生所、匿名篩檢機構預約篩檢時間，將有專人為民眾服務。