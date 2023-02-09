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南投愛滋病患2%為18至24歲青年　衛生局情人節前周末辦篩檢

▲愛滋病族群年輕化，南投縣衛生局提醒情侶歡度情人節也不忘篩檢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲愛滋病族群年輕化，南投縣衛生局提醒情侶歡度情人節也不忘篩檢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者高堂堯／南投報導

西洋情人節將至，南投縣衛生局提醒民眾，愛滋病有年輕化趨勢，與親密愛人浪漫過節之時，別忘了注意安全性行為、全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，才能免於性傳染病及愛滋病的威脅；若發生性行為且未戴保險套，也請記得進行愛滋篩檢，衛生局將於本周末辦理篩檢活動，以利民眾早期診斷、早期治療。

衛生局指出，據統計至112年1月底止，全縣愛滋病感染通報人數計532人，資料顯示感染年齡多為性行為活躍的青壯年：其中25歲至49歲人數達356人（占70%），18歲至24歲的年輕族群計11人（占2%）；經分析，主要危險因子仍為不安全性行為，占67%，而且超過半數以上的年輕人不使用保險套，或很少使用保險套。

▲南投縣衛生局將在西洋情人節前周末辦理愛滋篩檢活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局將在西洋情人節前周末辦理愛滋篩檢活動。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，將於情人節前夕的11、12日（星期六、日）中午1時至晚間6時，於埔里鎮18度C巧克力工房（南投縣埔里鎮慈恩街20號），辦理「愛自己愛篩檢」愛滋篩檢活動，對象為55歲以下青壯年、有性行為者，完成抽血即贈送50元超商禮券或精美小禮物。

局長陳南松呼籲，有感染風險行為者（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），為了自己及親密伴侶健康著想，應主動接受愛滋病毒篩檢，建議每3至6個月篩檢1次；民眾也可透過南投縣衛生局網站（首頁https://reurl.cc/MXnGj4/便民服務/線上申請/愛滋病毒匿名篩檢），免掛號即可匿名預約篩檢服務，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。

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愛滋病年輕人西洋情人節篩檢

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