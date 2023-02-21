「約炮不斷說謊」！謝和弦臉書譙前妻被告　這理由獲不起訴

▲謝和弦與妻子陳緗妮挨告，檢方偵結，均以不起訴處分。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)、陳緗妮 Xiangni）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

歌手謝和弦與前妻Keanna鬧翻，兩人互相在網路上互撕，但後來Keanna爆出與ØZI的緋聞，謝和弦見狀忍不住在臉書開嗆，「難怪生不出小孩，深宮怨婦破該活該，那我是不是也該告一下ØZI侵害配偶權？到底是誰約炮不斷說謊，最後還利用好友的小孩來圓謊？」對此，Keanna也反擊，提告妨害名譽，不過近日檢方偵結，謝和弦獲不起訴處分。

謝和弦當時見Keanna與ØZI傳出緋聞，因此在臉書PO文怒嗆，指前妻約砲又說謊，心中滿是仇恨，「那我是不是也該告一下ØZI侵害配偶權？」因此被前妻提告妨害名譽；另外，謝和弦的現任妻子陳緗妮也在網路上公布Keanna的病例，也一併被告上法院。不過兩人均獲不起訴處分。

根據不起訴書，謝和弦當時辯稱PO文內容並無指名道姓，也沒有標註任何人，當時只是對ØZI的私生活新聞事件有感而發，而檢方事後調查也確認，謝和弦確實沒有針對特定對象，且依照前後文脈絡，也屬於對社會事件的一般客觀評論，就算他用語尖酸刻薄，但也很難認定他出自於惡意，因此不起訴。

至於陳緗妮部分，她表示病歷明明是Keanna自己呈交給法院的資料，且她會公佈也是為了澄清偷竊病歷的罵名，才會發文請Keanna別再抹黑等，再者，她發文時也蒙蔽了個人資料等等。

對此，檢方在綜合證人的證詞後，認定陳緗妮所述與證詞大致相符，因此也將她予以不起訴處分。