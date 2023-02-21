媽找朋友聊天...8歲童山中遊玩迷路　民眾帶他警所求助

▲潮州警分局來義分駐所警員馬宗慶助高童返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

就讀小2的8歲高姓男童獨自外出遊玩卻迷路，民眾發現後將他帶往屏東縣潮州警分局，警方耐心問出其住處後，央託當地分駐所查出連繫方式，通知其母到分駐所帶回。

潮州警分局來義分駐所警員馬宗慶日前值班時，有民眾帶著一名迷失男童報案，熱心民眾表示，在來義鄉義林村古義路上看到男童四處徘徊，衣著單薄帶點驚慌，經上前關心才知孩童是單獨出門遊玩而迷失的，於是帶往分駐所請求警方協助。

馬員見狀，立即提供開水及餅乾他補充體力，並與他對談中得知母親為姓名及居住在屏東縣泰武鄉，目前就讀國小二年，立即連繫泰武分駐所確認孩童母親身分後，通知其母親至分駐所領回男童返家照顧。

其母表示，當時因帶著孩童到來義鄉來義村朋友家聊天，卻疏於照顧導致孩童出門遊玩迷路，家屬對員警熱心協助相當感謝。

潮州分局長簡彥匡表示呼籲民眾，家中若有年紀較小的孩童，切勿將其單獨留在家中，隨時應有人在一旁照護，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後應往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也請大眾如遇到疑似走失兒童時，可撥打110請警方協助，以利最短時間內將兒童送返家，讓家屬安心。