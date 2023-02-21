　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警連開3槍攔失竊車！冷血男「丟包中彈女友」　逃亡14小時落網

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

屏東一名23歲的潘姓男子在屏東竊取一輛BMW轎車，不料行經花蓮時遭巡邏員警發現，潘男拒檢，並試圖倒車衝撞員警逃逸。警方見狀後立即掏槍朝車輪連射3發，其中一槍流彈射中副駕的女友；潘男為了躲避警方追緝，竟冷血將女友載到醫院丟包，所幸女友治療後無生命危險。而潘嫌仍難逃法網，隨後遭逮捕歸案，全案依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。

▲▼花蓮冷血男丟包中槍女友。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲潘男將車棄置在一處空地，並將前後車牌取下，逃離現場。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮縣警方19日晚間9時許執行巡邏勤務，並在新城鄉嘉里路與嘉里四路口發現一輛失竊的白色BMW，當下立即予以攔查，豈料駕駛座的潘男拒檢，並倒車衝撞員警意圖逃逸。當下警方見狀立即上前緊靠駕駛座車門並試圖拉開車門阻止，惟潘男仍重踩油門，不顧員警安危甩尾加速離去。警方見攔阻無效後果斷跳離，並當機立斷掏槍朝車胎連擊3發，但仍未成功阻止潘男逃逸。

▲▼花蓮冷血男丟包中槍女友。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲警方連開3槍，但仍未能阻止潘男逃離。（圖／記者柯政誟翻攝）

警方事後通報線上警力攔截圍捕，並於20日0時40分在新城鄉193線約8公里處空地尋獲涉案車輛，但潘男已經逃離，且前後車牌均取下，車門也上鎖，現場無法採證，只能派遣拖吊車移置採證。

隨後警方收到國軍805醫院急診室通報，19日深夜收治一名女性患者，身上有槍傷，經調閱監視器後才發現，原來該女是潘男的女友，當時警方連擊3槍後，其中一發流彈波及坐在副駕的女友；潘男見狀後，冷血將女友載往醫院丟包，隨後自行逃離。所幸女子經手術治療後無生命危險。

警方成立專案小組連夜追緝，於20日上午11時查緝潘男到案，全案依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。警方強調，針對不法之徒，挑戰公權力，危害員警及公眾安全，都將依法嚴辦，以維護社會治安。

▼潘男於20日上午遭逮。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮冷血男丟包中槍女友。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮冷血男丟包中槍女友。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮冷血男丟包中槍女友。（圖／記者柯政誟翻攝）

ET快訊
快訊／星宇再漲24％！　張國煒身價暴增逾130億
乘客搭飛機心跳停止　「56名心臟醫師」搭同班機神救援
只有5天！超商「美式26元、拿鐵38元」爽喝
《全明星》女星模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭就醫
在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」
快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵3公里
蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警連開3槍攔失竊車！冷血男「丟包中彈女友」　逃亡14小時落網

快訊／上班注意　國1「1大車、1小車追撞」回堵3公里

陳宗彥風暴「酒店業者連恆」起底　跟韓總高雄打天下發跡

小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

台南民宅「神明廳」凌晨起火　5戶全燒了

台中「菲力國王」槍擊案　幕後涉教唆角頭泰國落網

北台最大製毒集團被破獲！　幕後來自一位心痛老爸

揚言「試車黑襪女業代」　小黃司機被逮：只是嘴砲

現金被偷先上臉書發文　蘆洲警4小時內網咖逮賊

霸氣車牌「08是0老爸」現身桃園　三輪車阿伯恐吃1200罰單

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

酒駕女追撞賓利+野馬+休旅　「清醒恐要哭了」酒測值曝光

警連開3槍攔失竊車！冷血男「丟包中彈女友」　逃亡14小時落網

快訊／上班注意　國1「1大車、1小車追撞」回堵3公里

陳宗彥風暴「酒店業者連恆」起底　跟韓總高雄打天下發跡

小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

台南民宅「神明廳」凌晨起火　5戶全燒了

台中「菲力國王」槍擊案　幕後涉教唆角頭泰國落網

北台最大製毒集團被破獲！　幕後來自一位心痛老爸

揚言「試車黑襪女業代」　小黃司機被逮：只是嘴砲

現金被偷先上臉書發文　蘆洲警4小時內網咖逮賊

霸氣車牌「08是0老爸」現身桃園　三輪車阿伯恐吃1200罰單

快訊／蔡英文存款5944萬　2020選舉補助款剩9452萬「減少1650萬」

張國煒身價再增逾百億！星宇早盤再漲24％　成交量破3萬張

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

「普發現金」今拚三讀！4條文無共識　她喊話國民黨別再杯葛

玉山金股利創13年新低　早盤跌逾5%拉回

警連開3槍攔失竊車！冷血男「丟包中彈女友」　逃亡14小時落網

台積電下跌2元至515　台股跌逾10點力守15500

《新世界狂歡》周年慶！聲優現場重現「羞羞環節」　全新情報公開

雙北絕版2字頭超吸睛　「鴻灃青」稀有景觀宅限量釋出

大安燙金蛋黃區！36坪大安森林公園稀有靜巷宅

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

社會熱門新聞

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

男護理師騙女毒蟲！親子廁所性侵2次慘了

小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

霸氣車牌「08是0老爸」現身　阿伯恐吃1200罰單

2月大兒子哭鬧　他猛搖後放著不管出人命了　

警匪追逐畫面曝！馬3拒檢成功甩警　卻自撞橋墩雙亡

即／20多歲神車醉女超慘！連撞賓利+野馬+納智捷

陳宗彥花酒風暴　「酒店業者連恆」曝光

賓利等紅燈衰遭醉女追撞　後座「超大咖」險出事

快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵3公里

昇豐128號失聯　最後對話曝光

揚言「試車黑襪女業代」　小黃司機被逮：只是嘴砲

北台最大製毒集團被破獲！　幕後來自一位心痛老爸

更多熱門

相關新聞

即／淡水車道變「黃河」！4騎士慘摔濺血

即／淡水車道變「黃河」！4騎士慘摔濺血

一輛載運廢土的砂石車，今天下午5時許行經淡水區民權路時，車斗後方淤泥掉落在車道，導致淡水主幹道瞬間成「黃河」，並造成4名騎士滑倒、四肢多處擦傷；淡水警方獲報，派出大批員警到場處理，同時調閱監視器鎖定涉案車輛，通知滲漏砂石車的莊姓肇事說明後，後續將依公共危險罪函送。

恐怖駕駛「車門沒關腳踩地」衝上路　警方說話了

恐怖駕駛「車門沒關腳踩地」衝上路　警方說話了

即／騎士闖進「行人地獄」　他違規穿越馬路被撞死

即／騎士闖進「行人地獄」　他違規穿越馬路被撞死

釀3死「茶董」看守所吃胖胖　庭上狂噹法官

釀3死「茶董」看守所吃胖胖　庭上狂噹法官

台東警守護婦幼人身安全　校園巡迴宣導列車開跑

台東警守護婦幼人身安全　校園巡迴宣導列車開跑

關鍵字：

花蓮中彈通緝犯拒檢逃逸警察開槍女友丟包影音

讀者迴響

熱門新聞

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

即／土耳其發生「規模6.4地震」

證交所宣布　老牌紡織廠將下市

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面