警連開3槍攔失竊車！冷血男「丟包中彈女友」　逃亡14小時落網

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

屏東一名23歲的潘姓男子在屏東竊取一輛BMW轎車，不料行經花蓮時遭巡邏員警發現，潘男拒檢，並試圖倒車衝撞員警逃逸。警方見狀後立即掏槍朝車輪連射3發，其中一槍流彈射中副駕的女友；潘男為了躲避警方追緝，竟冷血將女友載到醫院丟包，所幸女友治療後無生命危險。而潘嫌仍難逃法網，隨後遭逮捕歸案，全案依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。

▲潘男將車棄置在一處空地，並將前後車牌取下，逃離現場。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮縣警方19日晚間9時許執行巡邏勤務，並在新城鄉嘉里路與嘉里四路口發現一輛失竊的白色BMW，當下立即予以攔查，豈料駕駛座的潘男拒檢，並倒車衝撞員警意圖逃逸。當下警方見狀立即上前緊靠駕駛座車門並試圖拉開車門阻止，惟潘男仍重踩油門，不顧員警安危甩尾加速離去。警方見攔阻無效後果斷跳離，並當機立斷掏槍朝車胎連擊3發，但仍未成功阻止潘男逃逸。

▲警方連開3槍，但仍未能阻止潘男逃離。（圖／記者柯政誟翻攝）

警方事後通報線上警力攔截圍捕，並於20日0時40分在新城鄉193線約8公里處空地尋獲涉案車輛，但潘男已經逃離，且前後車牌均取下，車門也上鎖，現場無法採證，只能派遣拖吊車移置採證。

隨後警方收到國軍805醫院急診室通報，19日深夜收治一名女性患者，身上有槍傷，經調閱監視器後才發現，原來該女是潘男的女友，當時警方連擊3槍後，其中一發流彈波及坐在副駕的女友；潘男見狀後，冷血將女友載往醫院丟包，隨後自行逃離。所幸女子經手術治療後無生命危險。

警方成立專案小組連夜追緝，於20日上午11時查緝潘男到案，全案依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。警方強調，針對不法之徒，挑戰公權力，危害員警及公眾安全，都將依法嚴辦，以維護社會治安。

▼潘男於20日上午遭逮。（圖／記者柯政誟翻攝）