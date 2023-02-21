近百公斤警察重臀壓頸被告險死　被當負面教材求國賠獲准2萬

▲高等法院判准國賠2萬元確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋分局警備隊潘姓隊員，2019年臨檢一名涉嫌酒駕的曹姓騎士時，將對方上銬但遭辱罵，體重近百公斤的潘員憤而以臀、腿部分，坐在對方頭頸部約8分鐘，對方多次哀求不能呼吸。另外板橋分局先前也將他製作成負面的宣導影片，潘員認為這影響到他名譽權，因此起訴請求國賠400萬元。一審判准5萬，案經上訴，高等法院21日改判准國賠2萬元，全案確定。

判決指出，本案發生於2019年3月間，晚間7點半左右，曹姓男子在新北市板橋區南雅西路2段175巷及板城路交岔路口，因逆向騎乘機車遭潘員與王姓員警攔查，並測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.17毫克，2名員警就對曹男實施生理平衡測試。曹男最後生氣，辱罵2人「你們這些廢物」。

王員隨即逮捕曹男並上銬，而潘員則抓住曹男雙腳，將他拖行至路邊，再以大腿及臀部壓在曹男頭部及肩頸部位約8分鐘。潘員壓制期間並刻意晃動身體，還說「慢慢來沒關係，他現在臉被我壓在地上了，可以慢慢跟他玩」、「不會啦，他不會死掉就好了」、「壓制的時候，只要注意他還會喘氣就好」。曹男不堪對待，哀求不能呼吸，還說「我要吐了」、「我吐會嗆到脖子啊」。曹男因此右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷。

曹男事後提出傷害告訴，潘員一審遭判刑6月，二審改判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。民事賠償部分，曹男也起訴求償100萬元，一審法院判決潘員須賠償30萬元，目前上訴二審審理中。

此外，潘員先前酒駕臨檢時，民眾因不配合酒測，過程全被錄下；分局督察組製作成影片，並加上字幕「吹氣不到1秒時間第三次測試失敗」、「沒有這樣，沒有這樣，我已經給你三次機會了！我都像幼稚園老師一樣教你怎麼吹」、「是否要吹呢？Yes或No？」、「不可以～不可以～不可以～不行～不行～全部都拿去做雞精～哈哈哈哈哈」。影片成為分局內未加密的檔案，眾人均可分享瀏覽。潘男不滿，認為這影響到他名譽權，因此起訴請求警局國賠400萬元，一審判准5萬元；案件上訴二審，潘員縮減聲明為求償55萬元。全案於21日宣判，高院改判准國賠2萬元，全案確定。