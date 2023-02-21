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228連假屏東走春　旅遊景點管制停車資訊一次看

▲228連假，屏東市旅遊景點停車點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲228連假，屏東市旅遊景點道路管制、停車措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為期4天的228連假即將到來，屏東警分局針對轄內著名旅遊景點「屏東勝利星村」以及「屏東熱帶農業博覽會」周邊規劃交通疏導勤務，維護行車順暢並防制交通事故發生，規劃相關停車資訊，提供民眾參考。

▲228連假，屏東市旅遊景點停車點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲228連假，屏東市旅遊景點停車點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「屏東勝利星村」園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場、以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場；機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場，另屏東市新建5座立體停車場皆已落成啟用，共增加1500個停車位，歡迎民眾多加利用。

▲228連假，屏東市旅遊景點停車點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲228連假，屏東市旅遊景點停車點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

在「屏東熱博園區」周邊，則實施以下交通管制措施：
1. 國道三號平面道與德和路口於例假日8-18時禁止左轉台27線(德和路)，並加強引導車輛至神農西路及德華路路口迴轉，民眾自行駕車前往，除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區內均備有充分停車場地，可供來訪遊客停放大型遊覽車及小客車。

2. 為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車行為。

3. 除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近亦有麟洛交流道及
長治交流道可供遊客使用，分散車流避免回堵，建議遊客將車輛停放於農業科技園區內停車場，再搭乘接駁公車入園。

4.屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便；另自行開車前往請行駛中正路接海豐外環道(盛豐路)直走黃金路再右轉德華路進入園區。

屏東警分局表示，除了各項交通管制措施之外，亦視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，讓用路人參考。

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